/R E P E A T -- INVITATION AUX MÉDIAS - Présentation du Rapport annuel de gestion du Commissaire à la lutte contre la corruption/

MONTRÉAL, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Le commissaire à la lutte contre la corruption, M. Vincent Richer, convie les représentants des médias à une conférence de presse le jeudi 6 novembre à 9 h 30, pendant laquelle sera présenté le dernier Rapport annuel de gestion du Commissaire à la lutte contre la corruption comprenant le Rapport d'activité de l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Cette conférence aura lieu au Centre de presse gouvernemental de l'édifice Marie-Guyart, à Québec, et sera offerte en présence et en virtuel. Vous devez obligatoirement confirmer votre présence physique ou virtuelle à [email protected].

Veuillez prendre note que le commissaire sera disponible pour des entrevues après la conférence de presse, en présentiel ou par téléphone. Les représentants des médias peuvent solliciter une demande d'entrevue à l'avance par courriel.

Date : Le jeudi 6 novembre 2025 Heure : 9 h 30 Endroit : Centre de presse gouvernemental (RC.221.06)

Édifice Marie-Guyart, rez-de-chaussée

675, boulevard René-Lévesque Est

Québec (Québec) G1R 5V7

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Information médias : Mathieu Galarneau, Porte-parole, Commissaire à la lutte contre la corruption, Unité permanente anticorruption, [email protected], 514-228-3098 poste 12345