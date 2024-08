/R E P E A T -- AVIS AUX MÉDIAS - FRONT COMMUN DES DÉBARDEURS POUR DÉNONCER L'INGÉRENCE FÉDÉRALE DANS LE CONFLIT FERROVIAIRE/

MONTRÉAL, le 28 août 2024 /CNW/ - Une grande réponse à une grave bévue. De Vancouver à Halifax, en passant par Montréal et Toronto, pour la première fois de l'histoire, les syndicats représentant les débardeurs dans les plus importants ports au Canada sont à Montréal pour une conférence de presse conjointe afin de dénoncer le recours à l'article 107 du Code du travail qui a mis fin aux conflits dans le secteur ferroviaire la semaine dernière.

Après l'intervention du gouvernement fédéral, le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) à imposer à l'encontre des cheminots représentés par Teamsters Canada un arbitrage exécutoire et définitif ce qui a comme effet d'annuler le droit constitutionnel des syndiqués à la négociation collective.

La décision crée un dangereux précédent pour les futurs conflits de travail, et envoie le signal aux entreprises canadiennes que lorsque les négociations deviennent difficiles, le gouvernement fédéral viendra toujours à leur rescousse pour les aider à bafouer les droits de leurs employé(e)s.

QUI : Front commun de syndicats des débardeurs.

Rob Ashton, président des débardeurs du port de Vancouver (ILWU);

Martin Lapierre, président du Syndicat des débardeurs du port de Montréal (SCFP);

Albert Battens, vice-président de la côte Est de l'Association internationale des débardeurs (ILA);

Elizabeth Rancourt-Bond, présidente du Syndicat des vérificateurs du port de Montréal (ILA);

Kevin Pipper, président du Syndicat des débardeurs d'Halifax (ILA).

QUOI : Conférence de presse pour dénoncer l'intervention du gouvernement fédéral dans les conflits de travail.

QUAND : le jeudi 29 août 2024 à 10 h.

OÙ : Maison des débardeurs, située au 7020, rue Notre-Dame E, Montréal, Québec, H1N 3L6

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel-Tracy et Matane, pour un total d'environ 1 550 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected].