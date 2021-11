/R A P P E L -- Mise à jour économique et financière du Québec - Plusieurs mesures pour soutenir l'économie des régions, selon l'UMQ/

MONTRÉAL, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) salue les différentes initiatives financières mises de l'avant aujourd'hui par le ministre des Finances, monsieur Éric Girard, dans le cadre de la mise à jour économique et financière du gouvernement du Québec. Pour l'Union, la reprise économique forte et soutenue que connaît actuellement le Québec constitue une excellente nouvelle pour l'ensemble des régions.

« L'économie du Québec va bien et c'est rassurant. Les mesures annoncées aujourd'hui permettent de soutenir nos milieux de vie. Je pense ici particulièrement aux mesures visant à construire 2 200 nouveaux logements abordables, et ce, par le biais d'un nouveau programme. C'est un chantier pour lequel l'Union et ses membres travaillent depuis de nombreuses années, puisqu'il a des impacts concrets et tangibles pour la vitalité de toutes les municipalités », a soutenu le président de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

L'UMQ rappelle qu'il est nécessaire de poursuivre le travail avec tous les partenaires afin de combler les besoins majeurs en logement. Selon l'UMQ, il est nécessaire de construire annuellement 4 000 logements destinés aux ménages à plus faibles revenus pour répondre à la pénurie vécue sur le terrain. Le nouveau programme annoncé par le ministre permettra de revoir le modèle actuel dans le but d'optimiser les investissements en logement, et surtout, faire place à l'innovation.

Par ailleurs, l'UMQ se montre satisfaite que le gouvernement priorise la pénurie de main-d'œuvre dans sa mise à jour économique, notamment avec des investissements pour la formation et le rehaussement des compétences, l'attraction de travailleuses et travailleurs étrangers et le retour des retraités sur le marché du travail. « On avance et on est impatients de voir les détails annoncés prochainement par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, monsieur Jean Boulet. Pour nous, il sera important d'avoir des mesures visant les commerces locaux et services de proximité ainsi que la régionalisation de la main-d'œuvre », a ajouté monsieur Côté.

Enfin, l'UMQ accueille positivement les investissements additionnels de 120 millions de dollars annoncés dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale de 2022-2023, qui permettront d'assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien de leurs infrastructures routières.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

