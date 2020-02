/R A P P E L -- Eddyfi/NDT annonce l'achat de NDT Global/

La combinaison d'Eddyfi Technologies et de NDT Global forme un groupe technologique privé innovant à croissance rapide œuvrant dans le domaine des tests et de la mesure (T&M) axé sur le contrôle non destructif (CND). Eddyfi/NDT compte plus de 1000 employés œuvrant dans 20 bureaux répartis à travers le monde et sert des clients dans plus de 110 pays. Le groupe est composé d'unités d'affaires opérant dans les deux segments de l'industrie du CND: les équipements et les inspections intégrées pour applications spécifiques. Le siège social est situé dans la ville de Québec, grappe industrielle internationalement reconnue du CND avancé.

Martin Thériault, président et chef de la direction d'Eddyfi/NDT: « Au cours des 10 dernières années, nous avons développé, acquis et perfectionné les techniques CND les plus avancées au monde. Sur tous les fronts, repousser les limites technologiques du CND nous a permis de résoudre des défis critiques auxquels le monde industriel fait face, et de mettre à la disposition de nos clients des données probantes afin qu'ils puissent prendre les meilleures décisions pour leurs actifs stratégiques. Cependant, dans certains marchés spécifiques comme l'inspection en ligne de pipelines, se contenter de fournir une technologie de pointe ne suffit pas, il faut une offre intégrée. Nous sommes donc extrêmement enthousiastes de joindre nos forces à celles de NDT Global afin de travailler avec eux et leurs clients et amener l'inspection de pipelines à un niveau supérieur. ».

Cette fusion permet d'unir deux leaders dans leur marché respectif : Eddyfi Technologies en tant que manufacturier d'équipements CND haute performance et NDT Global en tant que fournisseur de services d'inspection avancés par ultrasons pour pipelines. En effet, les opérateurs de pipelines à travers le monde comptent sur NDT Global lorsqu'il est question d'évaluer avec précision l'état de ces actifs sensibles. Fort de l'expertise additionnelle apportée par Eddyfi Technologies, NDT Global sera en mesure d'offrir encore plus de précision ainsi que des données encore plus révélatrices sur l'état de santé des pipelines pour assurer une utilisation optimale et sécuritaire.

Richard Matthews, président et chef de la direction de NDT Global, commente : « Joindre Eddyfi/NDT nous offre une opportunité formidable de tirer parti de nos technologies respectives pour développer des solutions encore meilleures. Chez NDT Global, nous voulons continuer à être précurseur au niveau technologique en offrant à nos clients des solutions inédites basées sur la réflexion, la créativité et la collaboration. Nous croyons qu'Eddyfi/NDT nous aidera à concrétiser cette vision. »

Pour conclure cette acquisition, Eddyfi/NDT a confirmé une nouvelle ronde de financement avec la montréalaise Novacap, qui effectue son premier investissement dans la société avec 163 M$ CA, et la Caisse, qui injecte un investissement supplémentaire de 107 M$ CA. Ces nouvelles participations au capital-actions sont combinées à un nouveau financement par emprunt fourni par un syndicat bancaire dirigé par la Banque Nationale du Canada et à une dette additionnelle auprès d'Investissement Québec («IQ»). Plus de 600 M$ CA ont été levés pour finaliser l'acquisition de NDT Global et pour poursuivre d'autres opportunités stratégiques.

La Caisse a effectué son investissement initial dans Eddyfi en mars 2017. Depuis, elle a appuyé l'entreprise dans la réalisation de quatre acquisitions, en Europe et en Amérique du Nord, ainsi que dans sa diversification technologique et géographique. De plus, la Caisse a soutenu le développement de son nouveau plan stratégique pour générer une croissance substantielle, et ce, tout en bâtissant une entreprise technologique industrielle au sommet de son secteur. « Nous faisons de l'expansion et de la mondialisation des PME d'ici un pilier de notre stratégie et notre appui à Eddyfi au fil des ans en est le reflet. Depuis notre premier investissement, l'entreprise a connu une croissance fulgurante et soutenue pour devenir aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés privées de la grande région de Québec », affirme Charles Émond, président et chef de la direction de la Caisse.

Cette acquisition transformatrice et complexe a été possible grâce au rôle essentiel que Novacap a joué. « Cette acquisition est hautement stratégique et elle représente l'union unique et complémentaire d'un fournisseur de services et d'un fabricant d'équipement à la fine pointe de la technologie du marché des tests non-destructifs. Le vieillissement des actifs en plus de la préoccupation grandissante du public en ce qui a trait à la protection de l'environnement a donné lieu à des programmes de vérification de l'état des pipelines de plus en plus rigoureux. Les opérateurs comprennent la crainte que le vieillissement des actifs engendre, ainsi que l'importance de prendre en considération l'opinion publique, et ils comptent sur NDT Global pour établir de nouvelles normes en matière d'inspection. Nous sommes convaincus que NDT Global, sous le groupe Eddyfi/NDT, fournira une technologie d'inspection supérieure et des services à valeur ajoutée aux opérateurs du monde entier », a déclaré David Lewin, associé senior chez Novacap (TMT).

Enfin, Pascal Tremblay, président et chef de la direction de Novacap, a ajouté: « Je tiens à remercier nos nouveaux partenaires d'affaires, Martin Theriault, Louis-Georges Gauvin (CFO), et leurs équipes d'avoir été le moteur de cette acquisition. Je tiens également à remercier la Caisse qui a joué un rôle essentiel dans la réalisation de cette transaction complexe, ainsi que de souligner l'appui de nos investisseurs existants qui ont accepté de co-investir avec nous. Je suis très heureux de dire que Eddyfi/NDT est le plus grand investissement dans une plate-forme de l'histoire de Novacap. Nous sommes fiers d'être partenaire de l'équipe Eddyfi/NDT, un chef de file québécois dans une industrie mondiale de cette envergure. »

Baird a agi en tant que conseiller financier exclusif d'Eddyfi/NDT dans cette transaction. McCarthy Tétrault a agi à titre de conseiller juridique principal auprès d'Eddyfi/NDT.

À propos de Eddyfi/NDT

Basé à Québec au Canada, Eddyfi/NDT est un groupe technologique privé innovant à croissance rapide œuvrant dans le domaine des tests et de la mesure (T&M) axé sur le contrôle non destructifs (CND). Grâce à ses deux divisions, Équipements CND avancés et Inspections intégrées pour applications spécifiques, la compagnie s'adresse aux propriétaires et fabricants d'actifs et d'infrastructures critiques, aux grandes firmes d'ingénierie et aux sociétés de services du monde entier, sur des marchés tels que l'aérospatiale, l'énergie, les mines, la production d'électricité et les transports. Eddyfi/NDT estime que l'avancement de la science et de la technologie CND via des capteurs, de l'équipement, de la robotique et des logiciels rend le monde plus sécuritaire, plus productif et permet de préserver l'environnement. L'entreprise emploie plus de 1 000 personnes dans 20 bureaux à travers le monde et sert des clients dans plus de 110 pays. www.eddyfi-ndt.com/fr

À propos de NDT Global

NDT Global est l'un des principaux fournisseurs d'inspection en ligne de pipelines par ultrasons et d'analyse de données. Sa flotte d'inspection ultramoderne fournit l'ensemble du spectre des services d'inspection en ligne pour les pipelines onshore et offshore dans le monde entier. La gamme complète de services comprend l'inspection de la géométrie et de la déformation, l'inspection des pertes d'épaisseur et des fissures, l'évaluation des défauts et les calculs de durée de vie utile. L'assurance de succès lors du déploiement, la qualité des données et la livraison rapide des rapports sont nos principaux critères de référence. L'équipe d'ingénieurs et de gestion de projet compétente, complétée par l'une des meilleures équipes d'analyse de données de l'industrie, a inspecté et analysé les pipelines du monde entier. La société possède des bureaux en Australie, au Canada, en Allemagne, en Irlande, au Mexique, en Espagne, aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni et aux États-Unis. www.ndt-global.com

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file canadien dans le domaine du placement privé, avec 3,6 milliards $ d'actifs sous gestion. Son approche d'investissement distincte, fondée sur une profonde expertise opérationnelle et un partenariat actif avec les entrepreneurs, a contribué à accélérer la croissance et à créer de la valeur à long terme pour ses nombreuses sociétés en portefeuille. Comptant sur une équipe de gestion expérimentée et des ressources financières considérables, Novacap est solidement positionnée pour continuer à bâtir des entreprises de classe mondiale. Soutenues par des investisseurs institutionnels mondiaux de premier plan, les transactions de Novacap comprennent généralement des rachats par emprunt, des rachats par la direction, des acquisitions subséquentes, des introductions en bourse et des privatisations. Au cours des 38 dernières années, Novacap a investi dans plus de 90 sociétés et réalisé plus de 130 acquisitions subséquentes. La société a des bureaux à Toronto, en Ontario ainsi qu'à Brossard, au Québec. Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca

À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

SOURCE Eddyfi/NDT

Renseignements: Veronique Chayer, Eddyfi/NDT, +1 418-780-1565 ×430, Cell: +1 581-999-9202, [email protected]; Patricia Wade, NDT Global, +353 1 524 25 97, [email protected]; Alexandra Troubetzkoy, NOVACAP, +1 450-651-5000 poste 291, [email protected]; Yann Langlais Plante, Caisse de dépôt et placement du Québec, +1 514-847-5493, [email protected]

Liens connexes

http://www.novacap.ca