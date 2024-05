19 h 00

Le premier ministre prononcera une allocution lors d'une réception organisée dans le cadre du Mois du patrimoine asiatique. La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, et la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, Mary Ng, seront également présentes. Notes à l'intention des médias : Couverture libre

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement doivent être accrédités par la Tribune de la presse parlementaire canadienne.

Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 18 h 00.

Les représentants des médias qui souhaitent participer peuvent écrire à [email protected] pour obtenir des précisions.