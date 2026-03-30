« Pont-en-ciel II » remporte la compétition PontPop

MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - Le 27 mars, l'École de technologie supérieure (ÉTS) a tenu la 21e édition de PontPop, la compétition de construction de ponts en bâtonnets de bois. À cette occasion, quelque 44 équipes ont offert leur pont au jugement des experts ainsi qu'au supplice de la presse hydraulique, afin de savoir qu'elle charge il pouvait supporter. Près de 180 élèves provenant de 19 écoles secondaires, et d'aussi loin que Gatineau, ont pris part à l'événement.

L’équipe championne « Pont-en-ciel II », recevant son trophée de Mohamad Nassar, chargé de cours en construction à l’ÉTS, chef de service adjoint chez Artelia Canada et représentant de l’AFG. (Groupe CNW/École de technologie supérieure)

La 1re position du classement général a été remportée par l'équipe « Pont-en-ciel II », de l'École internationale de Montréal. Cette même équipe avait d'ailleurs également remporté la compétition l'année dernière.

Les équipes « Limitless 5 », de l'École secondaire Louis-Joseph Papineau, et « Castors industrieux », du Collège Charles-Lemoyne, ont respectivement pris les 2e et 3e places de la compétition.

Les ponts ont été évalués en fonction de la charge totale supportée, mais les critères d'évaluation ne s'arrêtent pas là. S'ajoutent aussi la qualité de l'exécution, l'esthétique, l'originalité ainsi que la qualité de la présentation faite aux juges par les équipes afin d'expliquer les principes de construction de leur pont, sans oublier les réponses fournies aux questions des experts présents.

Mentions spéciales

Plusieurs mentions spéciales ont aussi été attribuées aux équipes afin de souligner leur travail :

Mention architecture : « Castors industrieux », Collège Charles-Lemoyne

Mention ingénierie : « Castors industrieux », Collège Charles-Lemoyne

Mention originalité : « Ponty McPontface », Collège Charles-Lemoyne

Mention charge la plus élevée : « Castors industrieux », Collège Charles-Lemoyne (3 042 kg)

Prix médias : « Ladies-on-the-bridge », Villa Sainte-Marcelline

1 er prix 500 kg et moins : « Ponty McPontface », Collège Charles-Lemoyne

prix 500 kg et moins : « Ponty McPontface », Collège Charles-Lemoyne Prix coup de cœur des techniciens : « Ponty McPontface », Collège Charles-Lemoyne

Une compétition sous le signe de la science, du design et de l'ingéniosité

Ce concours s'inscrit depuis toutes ces années dans la volonté de l'ÉTS de stimuler l'intérêt de la relève pour les carrières dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM). PontPop permet aux élèves de stimuler leur passion pour la science et la technologie, tout en construisant un pont à la fois léger, esthétique et résistant en n'utilisant que leur imagination et pour seuls matériaux des bâtonnets de bois, des cure-dents, de la colle blanche et de la soie dentaire.

Félicitations à tous les participants et participantes et merci à nos partenaires de leur appui.

Citations des partenaires

« Avec PontPop, les élèves peuvent toucher du doigt ce qu'est le génie. En les plongeant dans une expérience à la fois concrète et stimulante, cette compétition leur permet de collaborer et surtout, d'expérimenter de façon ludique certains principes scientifiques. C'est par ce type d'événement que l'intérêt pour les carrières en STIM prend forme, que des passions émergent…et que la relève de demain commence à se construire. »

Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l'ÉTS

« Des initiatives comme PontPop offrent aux étudiantes et étudiants l'occasion de mettre en pratique leurs connaissances tout en développant des compétences essentielles à la profession d'ingénieur. L'Ordre est fier de soutenir des activités qui encouragent la relève et mettent en valeur la créativité, la rigueur et l'ingéniosité. »

Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA, ASC, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec

« L'AFG est fière de s'associer à la 21e édition de l'événement PontPop afin d'éveiller les élèves du secondaire à la science et à l'ingénierie. L'appel du génie-conseil peut commencer dès le secondaire et c'est pourquoi nous nous y impliquons. L'ingéniosité et la collaboration sont deux éléments qui sont partie intégrante de l'ADN de notre industrie. »

Bernard Bigras, président-directeur général de l'Association des firmes de génie-conseil du Québec (AFG)

« L'ingénierie est avant tout une discipline où la créativité rencontre la rigueur pour résoudre des défis concrets. En soutenant PontPop, Bombardier est fière d'encourager les élèves du secondaire à mettre en pratique leur talent et leur ingéniosité à travers un défi stimulant et formateur. Ces initiatives sont essentielles pour inspirer la relève qui contribuera à concevoir les innovations et les technologies de demain. »

Marco Beaulieu, directeur, Partenariats avec les écoles et Expérience de stage, Bombardier

Renseignements :

Olivier Audet

Service des affaires publiques et des relations gouvernementales

École de technologie supérieure (ÉTS)

[email protected]

SOURCE École de technologie supérieure