À compter d'aujourd'hui, les voyageurs peuvent profiter de menus trois services à prix fixe créés spécialement pour l'événement dans 18 restaurants participants des aérogares 1 et 3 pour moins de 40 $.

Acer

Apropos

Beerhive

Boccone

Caplansky Deli

Corso

Feta

Fionn MacCool

Heirloom Bakery Café

Lee Kitchen

Marathi

Mill St. Brewery

Nobel Burger Bar

Tap & Pour

The Hearth

Twist

Urban Crave

Vinifera

« Que vous soyez à Toronto Pearson pour votre départ ou pour une correspondance, l'événement Pearsonlicious vous offre la chance de déguster des repas exclusifs inspirés par des chefs, redéfinissant l'expérience culinaire à l'aéroport, a déclaré Khalil Lamrabet, directeur commercial, Toronto Pearson. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de notre vision, soit de réintégrer la voie au voyage et à faire de l'aéroport une destination mémorable. »

Pour en savoir plus sur l'événement Pearsonlicious et sur les restaurants participants, cliquez ici : www.torontopearson.com/pearsonlicious

Personne-ressource : Bureau des médias de la GTAA, [email protected]