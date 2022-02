« Nous - portraits de l'assistance sociale du Québec » : exposition appuyée par le CRSH

Fruit d'un travail de recherche collaboratif entre la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains et le Collectif pour un Québec sans pauvreté , cette exposition remet en question notre rapport à la pauvreté et à la solidarité collective tout en déconstruisant les préjugés à l'égard des personnes assistées sociales.

« L'Université TÉLUQ est fière d'être partenaire de ce projet mené par le professeur Landry. Nous croyons qu'il s'avère essentiel que les savoirs scientifiques puissent trouver leurs publics et participer aux débats de société », a déclaré Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

De son côté, le professeur Landry explique que « cette subvention du CRSH permettra d'innover les méthodes de transferts des connaissances. Notre exposition mobilisera les arts visuels, des éléments interactifs et la vulgarisation scientifique pour faire connaitre des réalités et des enjeux méconnus du grand public ».

Avec une dizaine de modules au design dynamique et significatif, « Nous - portraits de l'assistance sociale du Québec » présentera des photographies et des témoignages de personnes assistées sociales, les constats d'une vaste recherche au sujet de l'assistance sociale au Québec ainsi qu'un ensemble d'activités interactives.

L'Université TÉLUQ

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Renseignements: Denis Gilbert, Service des communications et des affaires publiques, 418 657-2747, poste 5282, 1 800 463-4728, poste 5282, [email protected]