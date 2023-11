« Nos ressources pour soutenir une économie verte » - Un franc succès pour la 44e édition de l'événement Québec Mines + Énergie

QUÉBEC, le 23 nov. 2023 /CNW/ - C'est sur le thème « Nos ressources pour soutenir une économie verte » que s'est déroulé le 44e rendez-vous de Québec Mines + Énergie (QM+É), du 20 au 23 novembre 2023, au Centre des congrès de Québec. L'événement, qui a connu une forte participation cette année, a permis aux quelque 2 350 congressistes venant des secteurs minier et énergétique d'échanger sur des sujets d'actualité et d'enrichir leurs connaissances.

L'événement QM+É était une nouvelle fois présenté par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, en collaboration avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie ainsi qu'avec le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, grâce au soutien de précieux partenaires. Les ministres Mme Maïté Blanchette Vézina et M. Pierre Fitzgibbon ont pris part à l'événement et se sont adressés aux participantes et aux participants à différents moments du congrès. Dans un contexte où le Québec jouit d'un environnement d'affaires attractif, alliant avantageusement transition énergétique et développement économique, les ministres ont ainsi pu réitérer la volonté gouvernementale d'utiliser nos ressources minières et notre énergie renouvelable pour créer de la richesse collective et décarboner l'économie québécoise, et ce, de manière harmonieuse et responsable.

Une activité tenue en marge du congrès a aussi permis la signature de la Déclaration d'intention relative à la coopération sur les métaux critiques dans la transition énergétique et numérique entre la République française et le Québec, laquelle vise à renforcer la coopération dans le domaine de la transition énergétique et des minéraux d'avenir.

Québec Mines + Énergie 2023 en chiffres :

2 350 congressistes;

230 conférences, offertes par 255 conférenciers et conférencières;

6 ateliers et formations spécialisés;

128 exposants dans le salon d'exposition, dont 16 kiosques au carrefour du gouvernement du Québec;

Plusieurs activités de réseautage : dîner de la ministre Blanchette Vézina, cinq à sept des délégations européennes, cinq à sept d'une association d'étudiants et étudiantes (Canadian Exploration Geophysical Society), cocktail officiel de QM+É et divers cocktails des entreprises suivantes : E4m, At 2 Aérospace, 5N Plus et ABB;

Aérospace, 5N Plus et ABB; 8 bourses d'études totalisant 11 000 $ remises aux gagnants et gagnantes des concours destinés aux étudiantes et étudiants d'universités ou de cégeps des domaines géoscientifiques;

Des délégations en provenance de l'Union européenne, particulièrement de la France et de la Finlande, en plus de représentants et représentantes de gouvernements ou de divers pays, notamment des États-Unis, de l' Europe , de l'Afrique, de l'Asie et de l'Australie, ont pris part au congrès.

Citations :

« Accueillir chez nous des congressistes de partout ainsi que des conférencières et des conférenciers de haut calibre est une fierté renouvelée encore cette année, mais surtout une autre preuve tangible de la place stratégique qu'occupe le Québec dans l'échiquier minier et énergétique mondial. QM+É constitue une occasion unique pour les congressistes de parfaire leurs connaissances et de découvrir notre vision responsable du développement de l'activité minière au Québec. Plus que jamais, nous sommes en excellente position pour tirer profit de nos ressources minérales dans la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques grâce à notre capacité à innover et à notre environnement d'affaires s'appuyant sur des critères ESG élevés. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« Le Québec possède les ressources et le savoir-faire pour jouer un rôle de premier plan dans la décarbonation et le développement de technologies vertes. Notre filière batterie est des plus prometteuses, et le Québec continue de se démarquer avantageusement grâce à ses minéraux et à son énergie propre. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le congrès Québec Mines + Énergie a pour but de promouvoir et de mettre en valeur le riche potentiel minier et énergétique du Québec dans une perspective de développement durable. Regroupant des professionnelles et professionnels de tous les horizons, QM+É est un lieu de synergie et d'échanges où les connaissances scientifiques et l'innovation sont à l'honneur. La qualité et la diversité des conférences, des formations et des activités présentées en témoignent bien.

