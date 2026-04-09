/MISE À JOUR -- Ministère des Transports et de la Mobilité durable/

TUNNELS VIGER ET VILLE-MARIE / ROUTE 136

De vendredi 23 h à lundi 5 h

À Montréal (arr. Ville-Marie), fermeture complète de la R-136 ouest, entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'accès rue Lucien-L'Allier.

Détour : via av. Viger, boul. Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Ouest. Camions, via les rues Saint Jacques, Mansfield et Saint-Antoine Ouest.

Facultatif : en amont, via rue Notre-Dame en direction ouest et boulevard René-Lévesque en direction ouest.

Détour en vigueur, samedi, entre 16 h et 23 h : via av. Viger, boul. Robert-Bourassa, A-10 ouest, sortie 4, boul. Gaétan-Laberge, A-15 nord, sortie 61 (avenue Atwater) pour les autos; bretelle pour R-136 est et sortie 2 (avenue Atwater) pour les camions.

Par défaut : 30 minutes avant, les accès de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine Est (pour cette dernière, demi-tour à la rue Saint-Hubert).

SECTEUR À ÉVITER : risques importants de congestion - prévoyez vos déplacements.

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

À Montréal (arr. Ville-Marie), fermeture complète de la R-136 est, entre la sortie 4 (rue de la Montagne, rue Saint-Jacques) et l'accès rue Atateken.

Détour : via rue Saint-Antoine Est. Camions (avec dérogation obtenue de la ville de Montréal) : via rue de la Montagne en direction sud, rue Notre-Dame est, boul. Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est.

Par défaut : 30 minutes avant, les accès rues Notre-Dame / de la Cathédrale, A-10 ouest (Bonaventure) / boul. Robert-Bourassa et rue Atateken.

SECTEUR À ÉVITER : risques importants de congestion - prévoyez vos déplacements.

BOULEVARD SAINT-LAURENT

De vendredi 22 h à samedi 10 h

À Montréal (arr. Ville-Marie), fermeture complète du pont d'étagement du boulevard Saint-Laurent, entre l'avenue Viger et la rue Saint-Antoine.

Détour : en direction nord, via rue Saint-Antoine Est et Saint-Hubert et en direction sud, via avenue Viger et rue de Bleury (place Jean-Paul Riopelle).

Note : les piétons et les cyclistes pourront emprunter le pont durant la fermeture.

ÉCHANGEUR A-13 / A-520 (Côte-de-Liesse)

De samedi 1 h à lundi 5 h

À Montréal, sur chemin de la Côte-de-Liesse, fermeture complète entre l'accès en provenance A-13 sud et la bretelle pour A-13 nord.

Détour : via bretelle A-13 sud et demi-tour à la sortie 2 (rue Louis-A.-Amos, rue Hickmore).

Par défaut :

À compter de vendredi 22 h sur A-13 sud, la sortie 3-E ( A-520 est ). L'accès vers A-13 nord.

Détour : en amont, via bretelle pour A-13 sud et détour principal.



De vendredi 21 h 30 à lundi 5 h

À Montréal, sur la 23e Avenue, fermeture complète en direction nord entre rues Hickmore / Louis-A.-Amos et chemin de la Côte-de-Liesse.

Détour : en direction ouest, via rue Louis-A.-Amos et 32e Avenue, En direction est, via boul. Jean-Baptiste-Deschamps, rue Courval et poursuivre sur détour en direction ouest.

De samedi 1 h au vendredi 17 avril à 22 h

À Montréal, sur l'A-520 (Côte-de-Liesse) en direction est, fermeture partielle d'une voie sur 2, au-dessus de l'A-13.

AUTOROUTE-10 (Bonaventure)

De vendredi 22 h à mardi 5 h

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest), sur l'A-10 est (Bonaventure), fermeture de l'accès en provenance du chemin des Moulins.

Détour : poursuivre sur ch. des Moulins, rues Marc-Cantin et Carrie-Derick.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

À PRÉVOIR

Autoroute 10 / Bonaventure

À Montréal (arr. Le Sud-Ouest)), sur l'A-10 (Bonaventure) dans les deux directions, nouvelle configuration des voies entre les ponts Victoria et Clément, jusqu'au 14 avril.

Travaux sous la responsabilité de PJCCI.

Réseau express métropolitain (REM)

Des ouvertures tardives du réseau du REM sont prévues les 11 et 12 avril. Ainsi, les premiers départs auront lieu à 7 h 30 à partir de Deux-Montagnes et de Brossard, ainsi qu'à 7 h 35 au départ de la Gare Centrale.

Avenue De Lorimier

À Montréal (arr. Ville-Marie), sur l'avenue De Lorimier, entre les boulevards René-Lévesque et De Maisonneuve, fermeture complète en direction nord et fermeture partielle de 1 voie sur 3 en direction sud, du lundi au mercredi de 7 h à 19 h et le jeudi de 7 h à 18 h, pour une durée de 3 semaines.

Note : sur le boulevard René-Lévesque Est, fermeture de la voie de virage à gauche pour l'avenue De Lorimier en direction nord.

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Route 138 à Montréal (arr. LaSalle)

À Montréal (arr. LaSalle), fermeture partielle de 1 voie sur 2 dans la sortie 2 de la R-138, dans les deux directions, jusqu'au 18 avril 2026.

Travaux de longue durée sur la rue Clément, au niveau de la rue Louis-Fortier, sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

Pont d'étagement du chemin de la Côte-Saint-Luc, au-dessus de l'autoroute 15 (Décarie)

Les travaux de réparation reprendront dès le lundi 13 avril sur le pont d'étagement du chemin de la Côte-Saint-Luc, au-dessus de l'autoroute 15 (Décarie). Le chantier se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2026. Voir le communiqué.

Autoroute 20 (Jean-Lesage), entre Sainte-Julie et Beloeil

Depuis le 22 mars, reprise des travaux complémentaires à l'aménagement d'une voie réservée sur l'A-20 est (Jean-Lesage), entre Sainte-Julie et Beloeil. Voir le communiqué.

Échangeur des autoroutes 13 et 520 à Montréal et à Dorval

Au cours des prochains mois, des travaux majeurs seront effectués dans le secteur de l'échangeur des autoroutes 13 et 520 à Montréal et à Dorval. Voir le communiqué.

Route 340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes) à Vaudreuil-Dorion et Saint-Lazare

Des travaux de réaménagement de la route 340 (boulevard de la Cité-des-Jeunes) reprendront dès le 15 avril et se poursuivront jusqu'à la fin du mois de novembre 2026. Voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être annulés ou modifiés. Consultez le Quebec511.info régulièrement pour connaître les entraves en cours et à venir.

Mise à jour: Des modifications ont été apportées à certains horaires sous la section "ÉCHANGEUR A-13 / A-520 (Côte-de-Liesse)" et le 4eme visuel avec légende "Échangeur A-13 / A-520, 10 au 13 avril" a aussi été remplacé.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Sources et renseignements : Ministère des Transports et de la Mobilité durable (https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/Pages/default.aspx), Relations avec les médias / Direction générale des communications, Tél. 514 873-5600 ou 1 866 341-5724