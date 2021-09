« Mettre fin à la surutilisation », une campagne pour aider les asthmatiques à ne plus dépendre de leur inhalateur de secours

MONTRÉAL, le 16 sept. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association pulmonaire du Québec et AstraZeneca relancent la campagne « Mettre fin à la surutilisation » pour sensibiliser les patients asthmatiques aux risques associés à une dépendance à leur inhalateur de secours.

Près de 900 000 Québécois sont concernés par l'asthme, une maladie qui se caractérise par une obstruction partielle et réversible des bronches et qui rend la respiration difficile. Chez les plus jeunes, l'asthme constitue la première cause d'absentéisme à l'école. Même si, à ce jour, aucun traitement ne permet de guérir l'asthme, il est possible de contrôler la maladie grâce à un traitement régulier. Mais, de nombreux asthmatiques ont un mauvais contrôle de leur maladie et ont donc recours trop fréquemment à leur médication de secours. Sans le savoir, ces asthmatiques augmentent leurs risques de crise en surutilisant leur inhalateur de secours bleu et en sous utilisant leur traitement quotidien. On estime qu'une personne qui utilise son inhalateur de secours plus de trois fois par semaine pourrait en faire une surutilisation.

Lancée à l'échelle internationale en septembre 2020, la campagne Mettre fin à la surutilisation sera à nouveau déployée cette année. Dès aujourd'hui et pendant un mois, plusieurs messages de sensibilisation à la surutilisation seront diffusés dans les médias afin d'encourager les personnes asthmatiques à répondre au test d'évaluation de l'utilisation de leur traitement de secours sur suisasthmatique.ca.

