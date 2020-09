« La population de Saint-Léonard Est a le droit d'être représentée au conseil municipal »

MONTRÉAL, le 11 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Les élus d'Ensemble Montréal, qui forment l'Opposition officielle à l'hôtel de ville, déposeront une motion lors du prochain conseil municipal demandant au gouvernement du Québec de tenir l'élection partielle dans le district de Saint-Léonard Est le plus rapidement possible.

Rappelons que ce district est vacant depuis le départ de Mme Patricia Lattanzio, élue à la Chambre des communes le 21 octobre 2019. L'élection partielle pour combler le poste de conseiller de la Ville devait se tenir le 15 mars 2020, mais a été annulée à la dernière minute suite à l'éclosion de la pandémie de COVID-19.

Il y a quelques semaines, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a ordonné la tenue d'élections partielles le 4 octobre prochain dans les municipalités n'ayant plus de maire ou ne détenant pas le quorum au conseil, ce qui n'est pas le cas de l'arrondissement de Saint-Léonard. Pour les autres municipalités, les élections ne sont pas obligatoires, mais la ministre pourra exercer son pouvoir de fixer une date de scrutin.

« Cela fera bientôt un an que les quelque 33 000 citoyens du district de Saint-Léonard Est ne sont plus représentés au conseil municipal. Je comprends que la pandémie a forcé l'annulation de l'élection partielle de mars dernier. Mais là, on nous demande d'attendre une année supplémentaire avant de combler le poste de conseiller de la Ville. Nous estimons que cela est injuste pour nos résidents et nous demandons au gouvernement d'intervenir », a déclaré M. Dominic Perri, conseiller de la ville du district de Saint-Léonard Ouest.

Après avoir adopté la même motion en conseil d'arrondissement, les élus de Saint-Léonard s'attendent maintenant à ce que leurs collègues du conseil municipal fassent de même. « La représentation est à la base du principe démocratique de participation citoyenne. Mais depuis un an, une grande part de nos citoyens n'ont pas accès à cette représentation. Quant à nos élus en place, ils sont grandement sollicités, notamment depuis l'arrivée de la pandémie. Voilà pourquoi nous ne pouvons attendre à l'élection générale de novembre 2021 pour combler le poste vacant », a conclu M. Michel Bissonnet, maire de l'arrondissement de Saint-Léonard.

