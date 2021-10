« La politique : et après? » Un programme de formation inédit à l'intention des élues et élus qui quittent la vie politique municipale

MONTRÉAL, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des anciennes élues et anciens élus municipaux (AQAÉM), en partenariat avec le Centre de services aux entreprises du Cégep Marie-Victorin et l'Union des municipalités du Québec (UMQ), est fière de lancer un tout nouveau programme de formation sur le thème « La politique : et après? ».

Ce programme de formation - le premier du genre au Québec - est conçu sur mesure pour accompagner efficacement les élues et élus qui quitteront la vie politique municipale à l'issue du scrutin du 7 novembre prochain.

Deux parcours sont disponibles dans le cadre du programme. Dès le 1er novembre et jusqu'au 26 novembre prochain, une formation sera présentée pour les élues et élus qui ont fait le choix de ne pas se représenter lors des élections municipales. La formation, offerte en version complète de 15 heures ou en version abrégée de 12 heures, permettra aux participantes et participants d'aborder, avec l'aide de formatrices et formateurs chevronnés du Cégep Marie-Victorin, différents aspects liés à leur transition de carrière, dont le volet psychosocial et les questions légales et financières. Un accompagnement individuel sera également disponible sur demande.

Un second parcours de formation spécifiquement destiné aux élues et élus défaits lors des élections municipales sera par ailleurs offert dès l'hiver 2022.

Les détails du programme de formation et les modalités d'inscription sont disponibles en ligne sur collegemv.qc.ca/municipal.

Citations

« Les lendemains d'une fin d'engagement politique sont remplis d'émotions, de surprises et parfois de déceptions. Il y a un deuil à vivre mais il y a aussi une aventure nouvelle qui s'amorce. Mieux vaut l'apprivoiser. »

Denis Lapointe, président de l'Association québécoise des anciennes élues et anciens élus municipaux (AQAÉM)

« Notre équipe est fière de participer à ce projet qui permettra aux anciennes et anciens élus d'obtenir des outils leur permettant de faciliter cette transition de vie. Cette formation mettra l'accent sur le plan d'action à définir afin de tirer profit de cette nouvelle étape. Plusieurs thèmes seront abordés par nos formatrices et formateurs, notamment la gestion et les impacts des réseaux sociaux, les compétences transférables et l'importance du réseautage. Ce ne sont que quelques notions du volet psychosocial de cette formation qui traitera également des aspects financiers et légaux. »

Véronique Coutu, coordonnatrice du Centre de services aux entreprises du Cégep Marie-Victorin

« Un grand nombre d'élues et élus quitteront cet automne la vie politique municipale pour aller relever de nouveaux défis professionnels ou pour prendre une retraite bien méritée. Or, cette transition soulève bien souvent un grand nombre de questionnements légitimes. Désormais, les personnes qui ont choisi de consacrer plusieurs années à servir leur communauté disposeront d'un outil additionnel pour réussir leur sortie de la vie politique municipale. Je félicite l'AQAÉM pour cette belle initiative et j'invite l'ensemble des élues et élus municipaux du Québec qui termineront leur mandat en novembre à se prévaloir de cette formation. »

Daniel Côté, président de l'UMQ et maire de Gaspé

À propos de l'AQAÉM

L'Association québécoise des anciennes élues et anciens élus municipaux (AQAÉM) (aqaem.com) est un organisme qui rassemble les anciennes et anciens élus du Québec afin de valoriser leur expertise acquise au cours de leur(s) mandats(s) électifs. L'Association organise des rencontres et conférences afin de soutenir un réseau d'anciens(ennes) élus(ues) et de partager leurs expériences et leurs connaissances. En outre elle participe activement à un programme de formation destiné à faciliter la réinsertion des ex-élus(ues) à une vie sociale plus enrichissante.

À propos du Centre de services aux entreprises

Depuis 35 ans, le Centre de services aux entreprises du Cégep Marie-Victorin (collegemv.qc.ca/services-aux-entreprises) participe activement à l'élaboration et à la mise en œuvre des stratégies organisationnelles visant la formation et le perfectionnement dans les entreprises privées ainsi que dans les institutions publiques et parapubliques. Les membres de l'équipe jouent un rôle important dans le développement des compétences de la main d'œuvre, contribuant ainsi au développement économique et social des communautés locales, régionales et nationales.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

