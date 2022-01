« L'impact social au cœur des événements » : un webinaire gratuit pensé pour la communauté

Une opportunité de découvrir comment optimiser l'impact positif d'un événement sur l'identité et l'écosystème d'une ville, et de repartir avec des outils concrets pour l'organisation d'événements porteurs de sens.

L'impact social au cœur des événements

Une révolution dans l'industrie des congrès, des salons, des expositions et des événements pousse les organisations à revoir leurs manières de faire afin de prioriser un fort impact social. Depuis plusieurs années déjà, le Palais des congrès de Montréal se positionne comme chef de file en la matière ; c'est donc avec grande fierté qu'il partagera ses pratiques durables à l'occasion de ce webinaire. Le Palais représente bien plus que des pieds carrés : c'est un partenaire de solutions, un lieu d'échanges novateur et créatif. Profondément ancré dans son milieu, le Palais s'engage pour le bénéfice social, économique et éducatif du Québec, et le rayonnement international de Montréal.

Qu'est-ce que l'impact social ?

Un impact social se mesure par le biais des changements et des transformations sociales et communautaires générées par un événement. Ces transformations peuvent prendre la forme d'un legs éducatif et scientifique, d'une résolution de problème dans un secteur donné ou encore du développement d'une communauté. Ainsi, la mesure de l'impact social des événements permet de cerner la véritable plus-value des événements, au-delà des retombées purement économiques et financières, notamment…

en contribuant à l'avancement de la recherche universitaire et scientifique ;

en facilitant les échanges entre les professionnels et les chercheurs sur des enjeux d'actualité et de société ;

et en incitant la relève à rejoindre un réseau international.

Inscription gratuite ouverte dès maintenant

Les inscriptions à ce webinaire gratuit sont ouvertes dès maintenant. Les organisateurs, les promoteurs, les professionnels de l'industrie du tourisme d'affaires et les fervents visiteurs d'événements y trouveront de nombreuses pistes de réflexion. Joignez-vous à nous en vous inscrivant ici.

Citations

« L'industrie du tourisme d'affaires est en pleine transformation, et le Palais des congrès soutient activement et concrètement les organisations qui désirent avoir un impact pérenne sur leur communauté d'accueil. Le webinaire « L'impact social au cœur de nos événements d'affaires » vient mettre en lumière nos différentes collaborations développées durant les dernières années. Avec son Lab événementiel, ses initiatives en agriculture urbaine et ses partenariats avec des acteurs comme MEET4IMPACT et Yulism, le Palais prend les rênes du changement de paradigme et inspire les autres acteurs du milieu par des pratiques qui se veulent exemplaires. »

- Emmanuelle Legault présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Depuis le début de la pandémie, l'expression « se réinventer » est au cœur des réflexions de bien des organisations. Le milieu de l'événementiel s'est considérablement transformé. La recherche d'un impact social positif est l'un des piliers de cette transformation. Comment les organisateurs d'événements peuvent-ils mettre en place de nouvelles pratiques d'affaires ? Ce webinaire, présenté par le Palais des congrès de Montréal et réalisé en collaboration avec Formations Infopresse, se veut un moment d'échange de bonnes pratiques et de solutions inspirantes pour les entreprises. »

- Arnaud Granata, président de Formations Infopresse

À propos du Palais des congrès

Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, le Palais des congrès de Montréal est applaudi pour son excellent taux de satisfaction de la clientèle dans l'industrie des congrès internationaux. Accueillant plusieurs centaines d'événements par année, le Palais génère des retombées économiques, sociales et culturelles majeures pour les communautés du tourisme, des affaires et de la recherche. Véritable précurseur, le Palais a créé le Lab événementiel, qui réinvente les congrès main dans la main avec de jeunes entreprises parmi les plus innovantes de l'industrie. Chef de file en matière de développement durable et d'impact social, le Palais compte parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre. Reconnu pour son engagement envers la relève, les arts et le milieu communautaire, le Palais déploie un environnement dynamique, novateur et tourné vers le futur. Visitez congresmtl.com.

À propos de Formations Infopresse

Formations Infopresse accompagne les entreprises dans leurs transformations et les professionnels dans le développement de leurs compétences en leur offrant des programmes de formations de haute qualité, délivrés par les meilleurs experts de l'industrie. Pour connaître toute la programmation des Formations Infopresse, c'est ici.

SOURCE Palais des congrès de Montréal

Renseignements: Alexandra Madoyan, Conseillère, communications et affaires publiques, Palais des congrès de Montréal, [email protected], (514) 871-5849