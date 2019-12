[Journée internationale des personnes handicapées] La STL améliore l'accessibilité de ses arrêts d'autobus

Les travaux réalisés en 2018-2019 consistent principalement à créer ou agrandir l'aire d'attente, remplacer ou ajouter des abribus et coordonner la réfection de trottoirs avec la Ville de Laval. L'ensemble des améliorations apportées visent à faciliter l'embarquement/débarquement, tout en permettant un cheminement et une aire d'attente plus sécuritaires et qui favorisent une meilleure manœuvrabilité. Du même coup, la zone d'embarquement/débarquement est plus facilement repérable par les chauffeurs.

Ces projets d'amélioration, au coût de 500 000 $, ont été rendus possibles grâce au financement à 90 % des gouvernements du Canada et du Québec dans la mise en œuvre du Fonds des infrastructures de transport en commun (FITC). L'autre 10 % est assumé par la STL.

Citation d'Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL

« Nous sommes bien conscients que le nombre d'arrêts accessibles à Laval demeure insuffisant et c'est pourquoi nous avons redoublé d'efforts ces dernières années. Les travaux réalisés en seulement deux ans, ou plutôt en deux saisons de construction, démontrent le sérieux de notre volonté à améliorer l'accessibilité universelle de nos services. Cette démarche, qui peut paraître simple, nécessite une multitude d'interventions et de concertations, non seulement par la STL mais aussi par la Ville de Laval. L'aménagement du territoire lavallois représente un défi que nous sommes déterminés à relever à long terme. »

Qu'est-ce qu'un arrêt d'autobus entièrement accessible ?

Inclinaison optimale de la rampe à bascule - Hauteur de la zone d'arrêt (trottoir) à environ 15 cm pour réduire l'inclinaison à 10 % ou moins

Hauteur de la zone d'arrêt (trottoir) à environ 15 cm pour réduire l'inclinaison à 10 % ou moins Manoeuvrabilité avec une aide à la mobilité (fauteuil roulant, triporteur ou quadriporteur 3 Profondeur de la zone d'arrêt d'un minimum de 2,1 m

Profondeur de la zone d'arrêt d'un minimum de Aire d'attente sécuritaire - Avec un abribus ou une aire bétonnée adjacente au trottoir

Avec un abribus ou une aire bétonnée adjacente au trottoir Cheminement sécuritaire et sans obstacle. Par exemple, en facilitant l'accès à la zone d'embarquement, notamment par un trottoir bateau pavé.

Critères pour sélectionner les arrêts à améliorer

Priorisation des arrêts sur les nouvelles lignes accessibles sur le réseau

Répartition géographique sur l'ensemble du territoire lavallois

Achalandage à l'arrêt

Complexité et contraintes (faisabilité globale, emprise municipale ou terrain privé nécessitant l'accord des propriétaires)

Cette démarche a été déployée dans le cadre du Plan de développement de l'accessibilité du transport collectif 2017-2021 de la STL, qui comprend un ensemble de petites et grandes mesures qui survolent tous les volets de l'accessibilité, par exemple la refonte du site web STL (mise en ligne prévue au printemps 2020), l'intégration d'afficheurs intérieurs des autobus avec annonces vocales dans tous les bus, l'ajout d'un minimum de deux lignes accessibles par année et bien entendu, le maintien du dialogue en continu avec les organismes représentants les personnes handicapées à Laval. Qui plus est, depuis 2014, tous les nouveaux autobus de la STL sont équipés d'une rampe à bascule et d'un aménagement intérieur approprié.

À propos de la Société de transport de Laval

La STL développe et exploite un réseau intégré d'autobus, de transport scolaire, de taxis collectifs et de transport adapté qui réalisent plus de 19 millions de déplacements par année. Le réseau régulier d'autobus de la STL compte 46 lignes, quelque 2 700 arrêts et couvre plus de 1 400 kilomètres sur le territoire de Laval. La STL figure parmi les sociétés de transport les plus innovantes au monde grâce à des projets comme le premier autobus de 40 pieds entièrement électrique à rouler en Amérique du Nord et à son système d'information aux voyageurs qui fournit à ses clients, depuis 2010, l'horaire des prochains passages de ses autobus en temps réel. En 2017, la STL a relancé son programme Engagement qualité STL, une garantie de service à la clientèle unique au pays. La même année, elle a également été la première société de transport au Canada à accepter le paiement par carte de crédit à bord de ses autobus. www.stl.laval.qc.ca.

_____________________________ 1 Voir la section Qu'est-ce qu'un arrêt d'autobus entièrement accessible en p. 2 2 844 sur 1091 arrêts sur les 15 lignes accessibles. Certains quadriporteurs sont acceptés selon leurs dimensions. 3 Voir note 2

SOURCE Société de transport de Laval

Renseignements: Estelle Lacroix, Conseillère, Communications, Société de transport de Laval, 450 662-5400, poste 8388, elacroix@stl.laval.qc.ca

Related Links

www.stl.laval.qc.ca