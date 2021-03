« Je me présente aux élections municipales 2021 » : huit séances d'information pour le Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI, QC, le 31 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) invite la population du Bas-Saint-Laurent à participer à l'une des huit séances d'information virtuelles qui auront lieu en avril et mai prochains. Celles-ci visent à informer les citoyennes et les citoyens et à les inciter à prendre part à la vie démocratique municipale en présentant leur candidature aux prochaines élections municipales qui se dérouleront cet automne.

Organisées et animées par la Direction régionale du Bas-Saint-Laurent, ces séances aborderont l'organisation municipale et le rôle des personnes élues. De plus, des renseignements sur la démarche de mise en candidature seront fournis et d'autres permettront une meilleure compréhension de l'engagement en politique municipale. Finalement, une période de questions et d'échanges aura lieu pour clôturer l'événement.

Les personnes intéressées doivent écrire à l'adresse de courriel [email protected] en précisant leurs coordonnées et la date de la séance choisie afin de recevoir le lien pour se joindre à l'activité. Il est possible de s'inscrire à la séance d'un territoire autre que celui de la MRC de résidence du participant.

AIDE-MÉMOIRE

Territoire Date Heure MRC de Témiscouata Mercredi 7 avril 2021 19 h à 20 h 30 MRC de Rimouski-Neigette Samedi 10 avril 2021 10 h à 11 h 30 MRC de La Mitis Mercredi 14 avril 2021 11 h 30 à 13 h MRC des Basques Mercredi 21 avril 2021 19 h à 20 h 30 MRC de La Matapédia Mercredi 28 avril 2021 19 h à 20 h 30 MRC de Rivière-du-Loup Samedi 1er mai 2021 10 h à 11 h 30 MRC de Kamouraska Mercredi 5 mai 2021 8 h 30 à 10 h MRC de La Matanie Mercredi 12 mai 2021 19 h à 20 h 30

Faits saillants :

La campagne Je me présente est une initiative gouvernementale visant à augmenter le nombre de candidatures aux prochaines élections municipales prévues le 7 novembre 2021. Des volets s'adressant particulièrement aux femmes et aux jeunes ont été conçus afin d'accroître la représentativité de ces groupes au sein des conseils municipaux.

Aux dernières élections municipales en 2017, dans le Bas-Saint-Laurent :

en tout, 547 postes sur une possibilité de 800 avaient été pourvus sans opposition;



seulement 15 % des postes de maire étaient occupés par des femmes au lendemain des élections de 2017. Pour ce qui est du poste de conseiller municipal, les femmes occupaient 34,9 % des sièges disponibles;



l'âge moyen des personnes élues était de 52,1 ans pour le poste de conseiller municipal et de 59,1 ans pour celui de maire. Pour les nouveaux élus et élues, l'âge moyen était de 49,1 ans, tandis que, pour les candidates et les candidats réélus, il était de 56,5 ans.

Le calendrier complet des séances d'information « Je me présente aux élections municipales 2021 » peut être consulté sur le site Web de la campagne.

