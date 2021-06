L'attention portée à la répartition stratégique de l'actif, la gestion active, la diversification et l'horizon à long terme protège les régimes de pensions des contributeurs et bénéficiaires qui consacrent leur carrière au service du Canada.

Faits saillants :

Le rendement net annualisé sur dix ans de 8,9 % a entraîné des gains nets de placement cumulés de 11,3 milliards de dollars en sus du portefeuille de référence.

Le rendement net annualisé sur cinq ans de 9,3 %, a entraîné des gains nets de placement cumulés de 4 milliards de dollars en sus du portefeuille de référence.

Le rendement net sur un an de 18,4 % est le plus élevé des 10 derniers exercices.

Pour l'exercice 2021, l'actif net sous gestion a progressé de 20,4 % pour atteindre 204,5 milliards de dollars.

Investissements PSP a continué de miser sur l'investissement responsable, rehaussant ainsi son approche sur le plan des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ( ESG), des changements climatiques et de l'intégration des données.

( La Société s'est rapidement adaptée à la pandémie de COVID-19, notamment en opérant une transition rapide vers un environnement de travail de plus en plus hybride.

MONTRÉAL, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - Pour l'exercice clos le 31 mars 2021, l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (« Investissements PSP » ou « PSP ») a affiché un actif net sous gestion de 204,5 milliards de dollars et un rendement net sur un an de 18,4 %. L'actif net sous gestion a progressé de près de 34,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 20,4 % par rapport à celui de 169,8 milliards de dollars l'exercice précédent. De ce montant, 31,6 milliards de dollars provenaient du résultat net, qui a été touché par les fluctuations négatives des taux de change de 13,4 milliards de dollars, et 3,0 milliards de dollars découlaient des contributions nettes reçues par Investissements PSP.

L'approche d'Investissements PSP en matière de placement vise à respecter le mandat du gouvernement du Canada sans toutefois dépasser le degré de tolérance au risque de financement prévu dans le portefeuille de référence. Étant entièrement voué au succès à long terme du portefeuille, Investissements PSP mesure sa réussite à l'aide des objectifs de rendement suivants :

Réaliser un rendement, déduction faite des dépenses, supérieur à celui du portefeuille de référence sur des périodes de dix ans . Au 31 mars 2021, Investissements PSP a dégagé un rendement annualisé sur dix ans de 8,9 %, ce qui excède de 11,3 milliards de dollars, ou 0,7 %, le rendement annuel du portefeuille de référence. Ce résultat supérieur reflète la valeur ajoutée des décisions d'Investissements PSP en matière de répartition stratégique de l'actif et de gestion active des actifs.

Réaliser un rendement, déduction faite des dépenses, qui surpasse celui de l'indice de référence du portefeuille global sur des périodes de dix ans et de cinq ans. Au 31 mars 2021, Investissements PSP a enregistré un rendement annualisé sur dix ans de 8,9 %, qui dépasse de 1,1 % celui de l'indice de référence du portefeuille global sur une base annualisée. Quant au rendement annualisé sur cinq ans, il se chiffrait à 9,3 %, un surplus annuel de 1,0 % par rapport à l'indice de référence. Cet écart avec l'indice représente la valeur ajoutée de la gestion active des actifs d'Investissements PSP.

« Notre exercice financier a commencé et pris fin en plein cœur d'une pandémie mondiale, avec tous les employés en télétravail », a mentionné Neil Cunningham, président et chef de la direction d'Investissements PSP. « Je suis tout particulièrement fier de la résilience et du talent de notre équipe, qui a su atteindre le rendement absolu le plus élevé au cours des dix derniers exercices malgré une période exceptionnellement mouvementée. »

« Cette bonne tenue démontre la solidité de notre portefeuille et l'efficacité de nos mesures stratégiques pour protéger le portefeuille tout en générant de la valeur et des rendements à long terme de qualité pour nos contributeurs et bénéficiaires. L'une des tendances à long terme qui se sont accélérées durant la pandémie est l'attention accrue portée par les investisseurs aux facteurs ESG, notamment les changements climatiques. Depuis longtemps déjà, notre processus décisionnel tient compte des risques et des opportunités ESG que présente chacun de nos placements actifs. »

« Le rendement à long terme de PSP par rapport à celui du portefeuille de référence est une mesure clé de notre réussite », explique Eduard van Gelderen, premier vice-président et chef des placements et chef mondial, Marchés des capitaux par intérim d'Investissements PSP. « Elle démontre la valeur à long terme ajoutée par PSP par le biais de la construction du portefeuille et de la gestion active. Au cours de la dernière année, nous avons continué d'améliorer notre processus décisionnel tout en demeurant concurrentiels, souples et prêts à saisir les bonnes opportunités dans un marché qui évolue rapidement. »

CLASSE D'ACTIFS (au 31 mars 2021) ACTIF NET SOUS GESTION

(milliards de $)1 RENDEMENT SUR UN AN RENDEMENT SUR CINQ ANS % DE L'ACTIF NET TOTAL Placements en marchés

des capitaux 97,5 G$ 26,6 % 10,0 % 47,6 % Placements privés 31,7 G$ 28,4 % 11,3 % 15,5 % Titres de créance 14,5 G$ 10,5 % 11,7 % 7,1 % Placements immobiliers 26,8 G$ 3,8 % 6,1 % 13,1 % Placements en

infrastructures 18,4 G$ 4,5 % 10,5 % 9,0 % Placements en

ressources naturelles 9,7 G$ 10,6 % 9,0 % 4,7 % Portefeuille

complémentaire 0,2 G$ 0,2 % 11,2 %2 0,1 %

______________________________ 1 Ce tableau exclut la trésorerie et les équivalents de trésorerie. 2 Depuis la création du portefeuille complémentaire en 2017 (4,2 ans).

Au 31 mars 2021 :

Placements en marchés des capitaux, qui se compose de deux groupes, Actions cotées et Titres à revenu fixe, affichait un actif net sous gestion de 97,5 milliards de dollars à la fin de l'exercice, soit une augmentation de 16,4 milliards de dollars par rapport à l'exercice 2020. De plus, le revenu du portefeuille a atteint 20,5 milliards de dollars. Ce résultat équivaut à un rendement sur un an de 26,6 % et dépasse celui de l'indice de référence, qui était de 23,0 %. Le rendement annualisé sur cinq ans était de 10,0 %, tandis que celui de l'indice était de 9,3 %. Affichant un actif sous gestion de 60,2 milliards de dollars à la fin de l'exercice (48,4 milliards de dollars en 2020) et un rendement sur cinq ans de 13,1 % (12,1 % pour l'indice de référence), le groupe Actions cotées a dégagé des rendements supérieurs grâce à la reprise des actions mondiales depuis les creux initiaux de mars 2020. Les fonds de couverture gérés en interne et en externe ont grandement contribué au rendement, qui a également crû sur fond de fusions, d'appels publics à l'épargne et de réactions à des événements. À la fin de l'exercice, le groupe Titres à revenu fixe détenait un actif net sous gestion de 37,3 milliards de dollars, soit une hausse par rapport à celui de l'exercice 2020 de 32,7 milliards de dollars. Il a également dépassé de 0,25 % le rendement de son indice de référence.

À la fin de l'exercice, le groupe Placements privés a enregistré un actif net sous gestion de 31,7 milliards de dollars, soit une hausse de 7,7 milliards de dollars par rapport à l'exercice précédent. Le rendement du portefeuille a atteint 7,2 milliards de dollars, ce qui représente un rendement sur un an de 28,4 %; le rendement de l'indice de référence a quant à lui atteint 31,7 %. Le rendement annualisé sur cinq ans était de 11,3 %, tandis que celui de l'indice de référence s'élevait à 15,1 %. Cette différence provient essentiellement du rendement inférieur de certains placements détenus de longue date dans les communications, la consommation de base et le secteur industriel. Toutefois, la portion la plus récente du portefeuille, investie au cours des six derniers exercices à la suite d'une modification apportée à la stratégie pour cette classe d'actifs, et qui représente à l'heure actuelle plus de 85 % de son actif sous gestion, a généré un rendement sur cinq ans supérieur à celui de l'indice de référence. Le revenu du portefeuille est attribuable essentiellement à des placements directs et des co-investissements dans les soins de santé, la consommation discrétionnaire, la technologie et le secteur financier, qui ont profité d'une croissance soutenue, de conditions favorables sur le marché et de sorties fructueuses. Le rendement a également tiré profit d'acquisitions de 5,1 milliards de dollars et de gains de valorisation de 8,3 milliards de dollars. Les nouveaux co-investissements, totalisant 2,3 milliards de dollars, ont été affectés principalement dans des titres américains des communications et du secteur financier, notamment dans SitusAMC, un fournisseur de premier plan de services et de technologie au servicedu financement immobilier et dont le siège social est aux États-Unis, et Ziply Fiber, un fournisseur américain de services de communication destinés aux clients résidentiels et commerciaux dans la région du Nord-Ouest du Pacifique.

Le groupe Titres de créance a clos l'exercice avec un actif net sous gestion de 14,5 milliards de dollars, soit une hausse par rapport à l'exercice précédent, à 13,3 milliards de dollars. Il a généré un revenu de portefeuille de 1,4 milliard de dollars, ce qui a entraîné un rendement sur un an de 10,5 %, supérieur à celui de l'indice de référence, qui se chiffrait à 9,6 %. Le rendement annualisé sur cinq ans a atteint 11,7 %, surclassant également l'indice de référence, qui enregistrait 5,1 %. L'augmentation de l'actif net sous gestion découle essentiellement d'acquisitions de l'ordre de 5,8 milliards de dollars et de gains de valorisation nets de 1,6 milliard de dollars. Elle a été compensée par des cessions de 5,0 milliards de dollars principalement issues du refinancement opportuniste des emprunteurs dans un contexte de reprise du marché. Le groupe Titres de créance continue de tirer profit d'une sélection rigoureuse de titres de créance, ce qui lui permet de générer des revenus d'intérêts supérieurs à ceux de l'indice de référence depuis sa création.

Le groupe Placements immobiliers a clos l'exercice avec un actif net sous gestion de 26,8 milliards de dollars, soit une hausse de 3,0 milliards de dollars par rapport à l'exercice précédent, et a enregistré un revenu du portefeuille de 1,0 milliard de dollars, ce qui a porté le rendement sur un an à 3,8 % (-6,0 % pour l'indice de référence). Le rendement sur cinq ans a atteint 6,1 %, ce qui constitue un résultat supérieur à celui de l'indice de référence de 3,7 %. Le groupe a continué de compter sur la création d'un portefeuille d'actifs de calibre mondial dans les principales villes internationales et le déploiement dans des secteurs pour lesquels le groupe a une conviction élevée. Parmi les principales acquisitions de l'exercice, notons un placement dans un portefeuille de propriétés locatives résidentielles unifamiliales aux États-Unis avec Pretium; des acquisitions multiples dans le cadre du partenariat d'Investissements PSP avec Longfellow, une entreprise spécialisée dans le secteur des sciences de la vie aux États-Unis; la construction d'un deuxième immeuble entièrement loué par Amazon dans le district Seaport de Boston avec WS Development; et un imposant portefeuille dans le secteur des sciences de la vie dans des marchés à l'avant-garde de l'innovation aux États-Unis et au Royaume-Uni par l'intermédiaire d'un fonds de Blackstone.

Le groupe Placements en infrastructures a clos l'exercice avec un actif net sous gestion de 18,4 milliards de dollars, soit une hausse de 0,1 milliard de dollars depuis l'exercice précédent. Il a généré un revenu du portefeuille de 0,8 milliard de dollars, ce qui a porté son rendement sur un an à 4,5 %. Ce résultat est supérieur à celui de son indice de référence, qui s'élevait à 3,5 %. Le rendement annualisé sur cinq ans était de 10,5 % et a lui aussi surclassé celui de l'indice de référence, à 4,3 %. Le revenu du portefeuille était principalement attribuable aux placements sous-jacents dans le secteur des communications, qui ont bénéficié de la croissance soutenue et des conditions favorables du marché. Le déploiement du groupe Placements en infrastructures s'est effectué principalement dans les plateformes et les sociétés du portefeuille existantes, afin qu'il y ait assez de capitaux pour soutenir la croissance et les acquisitions. Parmi les déploiements importants, mentionnons AirTrunk, un des plus importants exploitants de centres de données de très grande taille en Asie-Pacifique.

À la fin de l'exercice, le groupe Placements en ressources naturelles a enregistré un actif net sous gestion de 9,7 milliards de dollars, une hausse de 2,1 milliards de dollars par rapport à l'exercice précédent. Son rendement de portefeuille a atteint 0,9 milliard de dollars, ce qui représente un rendement sur un an de 10,6 %; le rendement de l'indice de référence s'établissait à 7,7 %. Le rendement annualisé sur cinq ans a atteint 9,0 %, surclassant à son tour celui de l'indice de référence, qui était de 3,7 %. Avec l'ajout de plus de 200 000 hectares au cours de l'exercice 2021, le groupe Placements en ressources naturelles détient maintenant à l'échelle mondiale plus de 1,6 million d'hectares de terres agricoles et près de 0,9 million d'hectares de terres forestières. Parmi les placements importants, mentionnons l'acquisition d'une terre forestière de haute qualité située en plein cœur de la région forestière au Chili (premier placement du groupe dans des terres forestières en Amérique latine), l'acquisition d'un portefeuille diversifié de vignobles de raisins de cuve aux États-Unis et une participation dans l'un des plus grands producteurs d'olives du monde, situé dans la péninsule ibérique.

Coûts totaux

Investissements PSP poursuit sur sa lancée de rendements supérieurs sur fond d'activités efficientes. Le total des charges d'exploitation a diminué par rapport à l'exercice précédent principalement en raison des décisions prises en réponse à la pandémie de COVID-19. Par exemple, un gel temporaire des nouvelles embauches et des salaires a modéré la croissance des charges de rémunération par rapport à l'exercice précédent. À la fin de l'exercice 2021, le ratio des charges d'exploitation était de 28,0 pdb, soit une diminution de 3,8 pdb par rapport à l'exercice 2020 (31,8 pdb). De plus, le ratio des coûts totaux d'Investissements PSP a diminué, passant de 72,4 pdb pour l'exercice 2020 à 67,1 pdb pour l'exercice 2021.

Faits saillants de la société

Nous avons assemblé un groupe de travail dédié à la COVID-19 et nous avons assuré la transition de toute l'organisation en mode télétravail dès le mois de mars 2020. Tout au long de l'année, le groupe a surveillé l'évolution de la situation et a ajusté nos plans d'ouverture et de fermeture des bureaux en vue de nous conformer aux directives des gouvernements locaux et aux exigences légales en matière de santé et de sécurité. L'un des changements les plus attendus au sortir de la pandémie sera la transition vers un environnement de travail de plus en plus hybride (virtuel et physique), dans lequel les employés n'auront pas nécessairement à se présenter au bureau tous les matins. Ce changement devrait nous aider à attirer et à retenir les meilleurs talents à l'avenir.

Comme nos employés étaient en télétravail au cours de l'exercice 2021, il était prioritaire d'être à l'écoute de leurs besoins et de les aider à rester sains et productifs. Nous leur avons offert une indemnité financière pour les soutenir dans l'installation de leurs bureaux à la maison et nous avons gardé leur santé, leur sécurité et leur bien-être au cœur de nos priorités afin de remplir notre mandat et d'assumer nos responsabilités. À cet effet, nous avons amélioré nos régimes d'avantages sociaux avec l'ajout de services virtuels de santé physique et mentale et de bien-être pour nos employés et leur famille, et avons planifié une possibilité de retour en alternance aux bureaux, sur une base volontaire, dans le respect des exigences légales et gouvernementales en matière de santé et de sécurité.

Nous sommes fiers de constater que nos employés ont fait preuve d'un engagement, d'une résilience et d'une motivation incroyables durant cette période. Ils ont aussi démontré une plus grande solidarité, notamment en participant à un programme de fonds de secours pour la COVID-19 et à notre campagne PSP s'engage . Ainsi, ils ont amassé 1,17 million de dollars au profit d'organismes communautaires et de personnes vulnérables dans les régions où nous sommes présents.

. Ainsi, ils ont amassé 1,17 million de dollars au profit d'organismes communautaires et de personnes vulnérables dans les régions où nous sommes présents. Conformément aux indications de notre Conseil sur l'équité, l'inclusion et la diversité et de ses huit groupes d'affinité, nous avons renouvelé notre engagement ferme pour cette cause. Dans la foulée des cas troublants de racisme qui se sont produits cette année, nous avons intensifié nos efforts pour apporter des changements concrets en matière d'équité, d'inclusion et de diversité. Sur le plan du racisme, nous tenons à lutter contre toute forme de haine et de discrimination fondée sur la culture et la religion. Dans cette optique, nous avons adopté des mesures, et organisé des campagnes de sensibilisation et des activités en réponse à la montée des crimes haineux contre les personnes d'origine asiatique et au racisme systémique, qui nuit considérablement aux communautés noires et autochtones. C'est ainsi qu'en juillet 2020, nous avons signé l'Initiative BlackNorth, par laquelle nous nous engageons à contribuer à la lutte contre le racisme systémique envers les Noirs.

Parmi nos autres réalisations importantes en matière d'équité, d'inclusion et de diversité, notons notre audit sur l'inclusion structurelle et la mise en place d'un plan triennal visant à promouvoir l'équité, l'inclusion et la diversité, à réduire la sous-représentation de certains groupes, à adopter des pratiques équitables et à abolir les barrières à l'avancement de carrière. Nous avons aussi mis sur pied un projet pilote, le Programme d'intégration des vétérans, qui a pour but de fournir aux participants des occasions de mettre à profit leur vaste bagage de compétences dans le monde des affaires. Ce programme sur mesure, d'une durée d'un an, propose un plan de perfectionnement personnel, de l'accompagnement personnalisé, du mentorat et du parrainage.

Nous avons continué d'accroître nos activités en matière d'investissement responsable en peaufinant notre approche sur le plan des facteurs ESG, des changements climatiques et de l'intégration de données. Durant l'exercice, nos réussites à l'égard de l'investissement responsable ont porté principalement sur l'évaluation systématique des risques physiques et de transition liés aux changements climatiques pour chacune des opportunités de placement; la conception d'outils pour mieux intégrer et évaluer les risques et opportunités potentiellement importants quant aux changements climatiques et aux facteurs ESG; et l'intensification de nos démarches en matière de diversité et d'inclusion. Un rapport des Nations Unies sur les pratiques durables des régimes de pension publics et des fonds souverains a reconnu Investissements PSP en tant que chef de file sur le plan du développement durable. Nous vous invitons à consulter notre Rapport sur l'investissement responsable 2021 ici.

Au cours de l'exercice 2021, Investissements PSP et son chef de la direction, Neil Cunningham , se sont joints aux chefs de direction des autres principaux gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada afin d'émettre une déclaration commune visant à promouvoir la normalisation de la divulgation des risques et opportunités ESG des entreprises. Le groupe a fait appel aux entreprises pour qu'elles mesurent et divulguent leur performance relativement aux principaux facteurs ESG liés à leur industrie en utilisant les normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et le cadre du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (TCFD).

L'exercice 2021 a également marqué la fin de notre stratégie d'entreprise précédente, Vision 2021, qui nous a permis de progresser grandement dans les objectifs établis en 2016. Parmi ceux-ci, notons la transition vers une approche et une mentalité axées sur le portefeuille global dans l'ensemble de l'organisation, l'accroissement de notre empreinte mondiale et l'amélioration de notre marque localement et à l'étranger. Notre approche centrée sur le portefeuille global s'est révélée efficace dans le cadre de 50 transactions qui ont tiré profit de la collaboration entre les classes d'actifs au cours de l'exercice.

Le conseil d'administration a approuvé notre nouveau plan stratégique, PSP vers l'avant, dont l'objectif est de nous faire progresser en tant qu'organisation mondiale axée sur la prise de décisions éclairées qui améliorent la performance du portefeuille global et de nos placements. Qui plus est, cette nouvelle stratégie nous donnera l'occasion de bien répondre à notre mandat et de remplir adéquatement notre rôle d'investisseur mondial perspicace et de partenaire de choix, sélectif sur les marchés et axé sur le long terme. Notre stratégie en matière de technologie et de solutions numériques sera un véritable catalyseur de PSP vers l'avant et procurera à Investissements PSP des systèmes adaptés, des données organisées et une utilisation d'analytiques avancées.

Comme l'exige la loi, un examen spécial d'Investissements PSP doit être effectué au moins une fois tous les dix ans. Il consiste en une révision rigoureuse de nos politiques et de nos pratiques. Au cours de l'exercice 2021, les examinateurs, dont font partie le Bureau du vérificateur général du Canada et Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., ont conclu que les systèmes et les pratiques d'Investissements PSP assurent raisonnablement la protection et la surveillance des actifs, une gestion économique et efficiente des ressources, de même qu'une exploitation efficace.

Le renouvellement du conseil d'administration a aussi été un sujet important en 2021 : trois administrateurs, Léon Courville, Lynn Haight et Micheline Bouchard, ont terminé leur mandat respectif à terme auprès d'Investissements PSP. Nous tenons à les remercier pour leur travail exceptionnel. Nous avons accueilli deux nouvelles membres : Marianne Harris et Susan Kudzman. À la suite de ces nominations, Investissements PSP a maintenu la parité hommes/femmes au sein de son conseil d'administration, qui se compose maintenant de cinq hommes et de cinq femmes.

Au cours de l'exercice 2021, nous avons promu David Ouellet au sein du comité de direction à titre de premier vice-président et chef des Technologies et données, car nous sommes bien conscients du rôle important que joueront la technologie et les données dans notre organisation à l'avenir.

« J'aimerais exprimer ma plus sincère gratitude à nos équipes mondiales de calibre international qui, tout au long de cette année inoubliable, ont fait leurs preuves et ont cultivé l'angle de PSP », a mentionné Neil Cunningham, président et chef de la direction d'Investissements PSP. « Quant à l'avenir, je suis fier de notre nouvelle stratégie, PSP vers l'avant, laquelle, nous croyons, permettra à Investissements PSP de conserver sa position de choix dans un en environnement de placement qui évolue rapidement. Nous continuerons de nous appuyer sur les bases solides que nous avons établies grâce aux efforts incroyables de nos gens. Par leur dévouement et leur résilience, ils ont su rehausser nos rendements tout en incarnant notre agilité ainsi que notre engagement continu en matière d'équité, d'inclusion et de diversité. »

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le rendement de l'exercice 2021 d'Investissements PSP, visitez le www.investpsp.com ou téléchargez le rapport annuel ici.

À propos d'Investissements PSP

L'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public (Investissements PSP) est l'un des plus importants gestionnaires de fonds pour des régimes de pensions au Canada avec un actif net sous gestion de 204,5 milliards de dollars au 31 mars 2021. La société gère un portefeuille mondial diversifié composé de placements dans les marchés financiers publics, de placements privés et de placements immobiliers, en infrastructures, en ressources naturelles et en titres de créance. Créée en 1999, Investissements PSP gère et investit les sommes qui lui sont transférées par le gouvernement du Canada pour le compte des régimes de pensions de la fonction publique, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve. Le siège social d'Investissements PSP est situé à Ottawa et son bureau principal d'affaires est situé à Montréal. Elle compte également des bureaux à New York, à Londres et à Hong Kong. Pour plus de renseignements, visitez investpsp.com ou suivez les comptes Twitter et LinkedIn.

