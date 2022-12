« Il faut légiférer sur le travail des enfants! »

MONTRÉAL, le 16 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le SCFP et son comité provincial de la santé et de la sécurité au travail (CSST) réitère l'importance d'encadrer le travail des enfants, car 203 enfants de moins de 16 ans ont été indemnisés par la CNESST en 2021. Un chiffre officiel qui sous-estime leur nombre, selon les experts.

« À la suite de la sortie du rapport d'enquête de la CNESST sur le décès d'un jeune de 14 ans au Village Vacances Val Cartier, le SCFP ajoute sa voix à ceux et celles qui demandent de légiférer sur le travail des enfants en raison de l'importance de protéger cette catégorie de salarié(e)s plus vulnérables et en raison de la négligence de certains employeurs. Il sera primordial de suivre attentivement le dépôt de ce projet de loi afin de s'assurer que la nouvelle législation apporte une réelle protection à ces travailleurs et travailleuses », d'expliquer Sophie Martin, avocate et conseillère syndicale responsable du CPSST.

Selon la dernière Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, 46 % des élèves de première secondaire travaillent pendant l'année scolaire. La plupart sont âgés de 12 ans.

« Le CPSST du SCFP dénonce un certain laisser-aller et réclame une réglementation plus restrictive afin de protéger la santé et la sécurité physique et psychologique des enfants dans les milieux de travail, notamment en ce qui a trait à la formation, laquelle sera essentielle pour leurs protections. Il est primordial que le travail des enfants soit encadré, que ce soit en termes de nombre d'heures, mais également en ce qui a trait aux types de fonctions qui peuvent être effectuées par des enfants », ajoute Sophie Martin.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, [email protected]