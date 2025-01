Données et activités du projet favorisant la consommation consciente de fruits et légumes.

TORONTO, 10 janvier 2025 /CNW/ -- Les statistiques officielles de UN COMTRADE révèlent que les importations canadiennes de fruits et légumes italiens avaient atteint 27 millions d'euros à la fin de 2023. Cela représente une croissance de 5,8 % par rapport à 2022, pour un montant supplémentaire de 1,5 million d'euros. Alors que les neuf premiers mois de 2024 ont affiché une légère baisse, passant de 11 millions d'euros à 10,7 millions d'euros par rapport à 2023, les projections suggèrent que le total de fin d'année pourrait atteindre environ 26,1 millions d'euros. Ces données proviennent du projet I Love Fruit & Veg from Europe, cofinancé par la Commission européenne et soutenu par les organisations de producteurs Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia et Terra Orti. Le projet promeut l'achat et la consommation conscients de fruits et légumes européens de qualité, et plaide en faveur de choix alimentaires plus sains, plus sûrs et plus durables.

Les exportations mondiales de fruits et légumes de l'Italie ont atteint 5,67 milliards d'euros en 2023, ce qui représente une augmentation de 444 millions d'euros par rapport à 2022. Cela comprend 3,81 milliards d'euros d'exportations de fruits (2,47 millions de tonnes) et 1,86 milliard d'euros d'exportations de légumes (988 000 tonnes). Au cours des neuf premiers mois de 2024, les exportations mondiales ont atteint 3,6 milliards d'euros, soit une légère baisse par rapport aux 3,9 milliards d'euros de la même période en 2023.

Le directeur de Terra Orti, Emilio Ferrara, note : « L'une des raisons de cette croissance des exportations est la réputation. « Les produits italiens sont largement perçus comme étant les plus sécuritaires d'Europe, et les produits européens sont les plus sûrs au monde."

Le projet I Love Fruit & Veg from Europe souligne cette croissance. Une solide performance de l'UE a fait passer les exportations de fruits et légumes de 48,6 milliards d'euros en 2022 à 52,8 milliards d'euros en 2023 (+8,6 %), l'Italie contribuant à ce total de 5,67 milliards d'euros.

« Au Canada et dans de nombreux autres pays, nous constatons un virage vers la consommation consciente de fruits et légumes, explique Gennaro Velardo, directeur de l'AOA. Les consommateurs tiennent compte non seulement du prix et de la qualité des fruits et légumes, mais aussi de leur impact environnemental et de leurs bienfaits pour la santé. La pierre angulaire du projet I Love Fruit & Veg from Europe est l'accent mis sur la santé et le bien-être des consommateurs, en réponse à l'appréciation croissante des fruits et légumes saisonniers européens, et en particulier des produits italiens, qui se reflète dans les tendances d'achat des consommateurs".

