« Go tech, and Beyond » : Hisense réaffirme son engagement à long terme envers les consommateurs mondiaux

QINGDAO, Chine, 6 juin 2023 /CNW/ - Cette année, la Journée mondiale de l'environnement est centrée sur les solutions pour lutter contre la pollution plastique dans le cadre de la campagne #CombattreLaPollutionPlastique. Hisense, la marque de technologies grand public et un important fournisseur international d'appareils ménagers, s'efforce de protéger l'environnement afin de refléter sa croyance bien ancrée qui consiste à rapprocher les gens d'une vie meilleure avec leurs proches, grâce à ses appareils électroménagers équipés de technologies de pointe à travers son initiative « Go tech, and Beyond ».

L’engagement à long terme d’Hisense « Go tech, and Beyond ». (PRNewsfoto/Hisense)

Hisense rassemble non seulement les gens devant les écrans, mais représente aussi les pratiques environnementales de l'entreprise pour une planète verte. Hisense continue de déployer des efforts pour améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement et réduire l'utilisation du plastique dans la fabrication de ses solutions d'affichage. Hisense a ainsi optimisé le système de refroidissement et réduit l'épaisseur du panneau arrière de ses téléviseurs, économisant ainsi 4 626 tonnes de plastique chaque année, ce qui équivaut à 514 millions de sacs de plastique.

Conformément au concept de protection de l'environnement, Hisense investit constamment dans l'innovation technologique et conçoit des produits plus écologiques pour répondre aux différents scénarios de vie des consommateurs et leur offrir une vie saine. Par exemple, les réfrigérateurs et les machines à laver d'Hisense sont dotés d'un système réduisant la consommation d'énergie. Entre-temps, ses produits de climatisation équipés d'un système de nettoyage « de type cyclone » garantissent que les consommateurs respirent de l'air frais et sain en tout temps.

« Go tech, and Beyond » présente la quête d'Hisense pour fournir des innovations technologiques à des millions de familles dans le monde entier grâce à des produits de haute qualité et offrir des expériences exceptionnelles aux gens.

Hisense s'emploie activement à créer de nouveaux produits novateurs pour améliorer la qualité de vie des consommateurs. Grâce à de nouvelles technologies de projection laser et à très courte portée, le téléviseur laser d'Hisense offre la plus grande expérience de cinéma maison aux consommateurs avec une protection améliorée de la vision et une consommation d'énergie réduite. Avec l'arrivée des promotions estivales et la distribution en Europe des téléviseurs vedettes ULED X et U8 d'Hisense, les consommateurs pourront désormais profiter de l'innovation « Go tech, and Beyond » d'Hisense.

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Elle œuvre dans des domaines comme le multimédia (en particulier dans le domaine des téléviseurs intelligents), les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes. Hisense a connu une croissance rapide récemment et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays.

