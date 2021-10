Un nouveau livre corédigé par Rose Gailey et Ian Johnston d'Heidrick & Struggles offre un aperçu de la transformation de la culture pour préparer l'avenir dans le contexte d'un changement unique dans le travail et la vie de bureau

CHICAGO, 29 octobre 2021 /CNW/ - Publié aujourd'hui, « Future Focused:Shape Your Culture.Shape Your Future. » examine comment les leaders de tous les types d'organisations ont utilisé la culture pour mener à bien les changements organisationnels et offrir un rendement ciblé et soutenu. La sortie du livre coïncide avec la prise de parole des employés sur la scène mondiale. « Future Focused » est un guide pratique pour les chefs d'entreprise qui sont aux prises avec les changements spectaculaires de la vie au travail causés par la pandémie et qui cherchent à préserver et à stimuler la culture grâce à de nombreux points de transformation.

En s'appuyant sur les principes fondamentaux de l'ouvrage pour façonner la culture, les leaders peuvent tirer des leçons des réalisations de chefs de la direction prospères et réinventer la culture pour faire face à la myriade de changements forcés de la pandémie et assurer un leadership stable, transparent et axé sur l'avenir afin d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux. Le livre présente plusieurs cultures d'entreprise prospères à travers le prisme de chefs de la direction inspirants, dont ceux d'Anthem, d'Aptiv, d'Helen of Troy, de Jack in the Box, de Lumen, de Yum Brands et de nombreux autres.

« La culture est le fondement des grandes entreprises et elle soutient le rendement pendant les périodes d'incertitude et de volatilité sans précédent », a déclaré Krishnan Rajagopalan, président et chef de la direction d'Heidrick & Struggles. « Aujourd'hui, les discussions des cadres supérieurs sur les politiques de travail hybride et virtuel deviennent prioritaires alors que les leaders redéfinissent ce que signifie faire partie d'une organisation dans des contextes de travail à distance et de plus en plus distribué. Les valeurs et la mission, réunies dans un objectif significatif, sont au cœur des cultures qui ont aidé les entreprises à prospérer avant et pendant la pandémie. Ce livre présente de saines pratiques exemplaires fondées sur plus de quatre décennies d'expérience pour guider les leaders dans leur examen de l'avenir de leurs équipes et de leurs milieux de travail, et faire évoluer leur culture et leur objectif afin de répondre aux besoins uniques de leurs organisations. »

Corédigé par Rose Gailey et Ian Johnston, associés chez Heidrick & Struggles et experts de premier plan du développement de l'entreprise, du façonnement de la culture et de la transformation des organisations, « Future Focused » souligne que les dirigeants qui jettent des bases culturelles solides, s'engagent authentiquement envers un ensemble de valeurs et définissent un objectif inspirant sur lequel ils s'appuient pour bâtir leur entreprise font preuve d'une plus grande résilience et sont confrontés à moins de bouleversements - et ils continueront à bénéficier de cet avantage, peu importe ce que l'avenir leur réserve. Dans un contexte de flexibilité désignée comme l'une des priorités les plus recherchées en matière d'emploi aux États-Unis, et de jeunes générations de travailleurs qui renégocient le caractère central du travail et son rôle dans leur vie personnelle, les auteurs soulignent l'urgence pour les entreprises de commencer à se concentrer sur la culture dès maintenant et de fournir un cadre simple pour commencer.

Le nouvel ouvrage présente quatre principes qui mettent en lumière la culture en tant qu'écosystème ayant une incidence sur toutes les parties prenantes, des employés aux clients, en passant par les actionnaires. Ces principes définissent comment façonner une culture florissante et axée sur le rendement élevé dans un écosystème sain :

Les cultures florissantes exigent un leadership visant un objectif. La transformation est ancrée dans le changement personnel. L'engagement à grande échelle est la clé qui rend la culture vivante. Les réussites à venir reposent sur une harmonisation systémique.

« Nous sommes à un moment charnière de la façon dont les milieux de travail définissent la culture », a commenté Mme Gailey. « Plus que jamais, la façon dont nous vivons et travaillons aujourd'hui exige un leadership empathique et la capacité d'écouter avec compréhension et de fournir un lieu psychologiquement sûr où les employés peuvent exprimer leurs préoccupations. De plus, comme nous l'avons appris dans notre sondage mondial de 2021 sur la culture, mené auprès de chefs de la direction de premier plan, les leaders qui associent la culture à la stratégie ont un rendement nettement supérieur à celui de leurs pairs, doublant leur taux de croissance des revenus sur trois ans. La culture sert ainsi non seulement de catalyseur pour surmonter l'incertitude, permettant de stabiliser l'entreprise et de motiver les employés, mais aussi à améliorer le rendement financier. »

Dans « Future Focused », Mme Gailey et M. Johnston avertissent que le fait de ne pas façonner intentionnellement la culture ouvre la voie aux risques, tandis que des cultures visant un objectif et tournées vers l'avenir sécurisent les mentalités et les comportements qui assurent le rendement et réduisent les risques. Les chefs de la direction et les leaders doivent veiller à ce que la culture soit systématiquement intégrée dans les systèmes de RH de l'organisation, les initiatives d'excellence en matière de qualité et d'exploitation, ainsi que l'expérience des employés et des clients pour être durable.

« La communication est l'oxygène des organisations en tout temps, mais surtout en période de transition », a affirmé M. Johnston. « Les leaders qui communiquent ouvertement, honnêtement, de façon vulnérable et avec cohérence permettront aux employés de surmonter l'incertitude et de passer à l'action. »

« Future Focused », publié par Networlding, peut être acheté ici.

