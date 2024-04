CHANGSHA, Chine, 17 avril 2024 /CNW/ - SANY Group (« SANY ») se prépare à présenter ses produits au kiosque C 044 à l'occasion du salon professionnel INTERMAT 2024, qui aura lieu à Paris du 24 au 27 avril 2024. Le kiosque, d'une superficie impressionnante de 2 728 m2, présentera 34 machines de pointe, dont des excavatrices, des machines de fabrication de béton, des machines pour la fabrication des routes et des ports et plusieurs pièces hydrauliques.

SANY présentera ses nouveaux produits écologiques au salon INTERMAT 2024 (PRNewsfoto/SANY Group)

Les participants peuvent s'attendre à voir un lot d'équipement flambant neuf, comprenant des mini-excavatrices, des excavatrices sur roues personnalisées pour l'Europe, des machines à piler, des chariots gerbeurs à fourche télescopique, des chariots élévateurs à portée variable, des camions-malaxeurs et des machines pour la construction des routes. En particulier, conformément au thème clé de l'événement de cette année - « à faible émission de carbone », SANY présentera six machines entièrement électriques, dont deux chariots élévateurs à fourche (SCP35C6), une fraiseuse (SCM500E-10), un chariot gerbeur à fourche télescopique (SRSC45E5), un camion-malaxeur (SY408C-8FRBEV) et une mini excavatrice (SY19E), soulignant le dévouement de l'entreprise à l'égard de la responsabilité environnementale et de la réduction des émissions de carbone dans l'industrie de la construction.

De plus, les visiteurs du kiosque de SANY auront l'occasion de découvrir les initiatives de fabrication intelligente et de numérisation de l'entreprise au moyen de présentations immersives sur un écran numérique. L'écran présentera la scène réelle des usines phares de SANY à Changsha, l'usine no 18, la plateforme internet des objets industriels, l'indice des excavatrices et le calcul en temps réel pour la gestion du double objectif en matière d'émissions de carbone.

De plus, SANY présentera un spectacle d'excavatrices, alliant l'apparence robuste de la machinerie lourde à une touche de romance française pour tous les visiteurs. Au « Driving Club », les participants auront l'occasion de découvrir directement l'équipement de SANY grâce au jeu « Construction Simulator 3 ».

« En mettant l'accent sur notre stratégie de mondialisation, de numérisation et de décarbonisation, notre mission a toujours été claire : offrir des produits et des services de grande qualité et de grande fiabilité à nos clients partout dans le monde. Cependant, nous contribuons également aux efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques », a déclaré Xiang Wenbo, président tournant de SANY Group. « SANY fait la promotion d'un développement vert et durable dans tous les aspects en construisant une chaîne de production verte fondée sur la réduction des émissions de carbone à la source, dans les processus et dans les terminaux. « À l'heure actuelle, SANY offre des produits électriques dans presque tous ses portefeuilles de produits, et nous nous réjouissons à l'idée de commercialiser davantage de produits électriques au sein du marché européen. »

Sous le thème Faire bouger les choses, SANY demeure à l'avant-garde de la transition de l'industrie vers un avenir plus vert. Restez à l'affût des mises à jour en direct et de la couverture exclusive alors que SANY présentera sa vision d'un avenir durable et plus vert au salon INTERMAT 2024.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2388390/SANY_Set_to_Showcase_its_Green_and_Latest_Products_at_INTERMAT_2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/4651624/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group

