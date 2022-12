Un papier d'emballage et une décoration de Noël personnalisés pour les Fêtes de fin d'année servent également d'espace publicitaire pour soutenir la progression financière des entreprises appartenant à des femmes

#EmballezPourLeBien s'étend aux entreprises appartenant à des femmes au Québec et aux États-Unis

MONTRÉAL, le 6 déc. 2022 /CNW/ - Dans le cadre de l'engagement de longue date de BMO à soutenir l'amélioration des finances des entreprises appartenant à des femmes, sa campagne #EmballezPourLeBien est de retour et meilleure que jamais avec du papier d'emballage festif et une décoration de Noël qui servent d'espace publicitaire pour les entreprises appartenant à des femmes. Offert dans certaines succursales de BMO et dans les petites entreprises participantes en Amérique du Nord, le programme contribue à mettre davantage de produits de ces entreprises sous le sapin pendant la période des Fêtes. Cette année, l'initiative est étendue aux entreprises du Québec et des États-Unis.

Le papier coloré présente des images de dizaines de cadeaux et le programme comprend cette année une décoration de sapin en forme de catalogue miniature. Le catalogue présente des centaines de produits différents provenant des entreprises participantes, accompagnés d'un code QR renvoyant à la page des produits à acheter sur leur site Web. La dernière page du catalogue renvoie à un tableau Pinterest complet permettant aux consommateurs d'explorer interactivement plus d'idées de cadeaux parmi tous les fournisseurs participants. Le papier sera distribué dans certaines succursales de BMO et dans les entreprises appartenant à des femmes participantes, et la décoration sera en montre dans certaines succursales de BMO.

« Le programme #EmballezPourLeBien démontre une fois de plus l'engagement de BMO à s'assurer que les entreprises appartenant à des femmes, qui sont cruciales pour les communautés que nous servons, se voient offrir toutes les chances de réussir, a déclaré Karine Eid, chef, Services bancaires aux entreprises, Québec et l'Est du Canada, BMO. De la baisse des revenus à la perte d'emplois, les femmes et les entreprises appartenant à des femmes ont été durement touchées par la pandémie; c'est pourquoi des initiatives comme #FaitesUneDifférenceEmballante sont si essentielles. L'élargissement du programme #FaitesUneDifférenceEmballante de l'an dernier est un autre exemple de l'engagement de BMO à faire en sorte que ces entreprises puissent réussir et améliorer leurs finances. »

#EmballezPourLeBien est une autre façon pour BMO de prouver son engagement envers les entreprises appartenant à des femmes par le biais de programmes tels que le programme de bourses BMO rend hommage aux femmes, qui, en février, annoncera l'octroi de 150 000 $ de bourses à 12 entreprises appartenant à des femmes pour accélérer leur croissance.

Les entreprises appartenant à des femmes qui figurent dans le guide des cadeaux de cette année comprennent l'Épicerie LOCO, SIMKHA Biocosmétiques et Nutra-Fruit. La campagne est un rappel opportun de faire des achats auprès d'entreprises appartenant à des femmes et de soutenir les petites entreprises pendant qu'elles poursuivent leur redressement en cette période des Fêtes.

Le programme #EmballezPourLeBien a été conçu par BMO et son agence de création, FCB Canada.

