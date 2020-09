« Drummondville est la capitale du développement, pas de l'enfouissement des ordures » - Yves Grondin, maire de la Ville de Drummondville

Le ministre Charette donne son aval à l'agrandissement du site d'enfouissement du secteur Saint-Nicéphore.

DRUMMONDVILLE, QC, le 31 août 2020 /CNW Telbec/ - Le conseil municipal de la Ville de Drummondville a décrié, aujourd'hui, en point de presse, la décision du ministre de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC) de recommander au conseil des ministres l'émission d'un certificat d'autorisation à l'entreprise Waste Management relativement à son projet d'agrandissement du site d'enfouissement du secteur Saint-Nicéphore.

« Nous sommes consternés de voir que le gouvernement du Québec préfère accéder aux demandes d'une multinationale américaine plutôt que de respecter la volonté de la population qui a déjà exprimé sa vive opposition à tout projet d'agrandissement », a déclaré le maire de la Ville de Drummondville, M. Yves Grondin.

Une autorisation pour 10 ans… Vraiment ?

Les élus ont été informés de cette décision du ministre Benoit Charette lors d'une rencontre à Québec, jeudi. La recommandation au gouvernement de François Legault sera d'autoriser Waste Management à poursuivre l'enfouissement dans le secteur Saint-Nicéphore pour une période de 10 ans, et ce, même si le projet ne bénéficie d'aucune acceptabilité sociale.

En point de presse, le maire n'a pu que déplorer la position du ministre, et relever que le conseil municipal n'est pas dupe quant aux possibilités de prolongation de cette autorisation.

« Le ministre donne son aval pour 10 ans, mais on sait très bien que ce que souhaite Waste Management, c'est pour plus de 20 ans. Il est probable que dans 7-8 ans, on nous dise que le site est encore nécessaire, et qu'une autre autorisation soit accordée. Assez, c'est assez ! On semble faire la sourde oreille, ignorer totalement la population et favoriser une entreprise privée étrangère. Drummondville est la capitale du développement, pas de l'enfouissement des ordures », a-t-il déclaré.

À l'occasion de cette rencontre, et dans un esprit constructif, le maire de Drummondville a soutenu une vision autour de la régionalisation de la gestion des matières résiduelles afin que chacun assume la prise en charge des déchets générés dans sa région. Il est facile pour un grand centre d'envoyer ses déchets ailleurs, dans une autre région, mais il est grand temps d'assumer ses responsabilités. Chaque municipalité doit mettre en place des initiatives qui permettent de détourner le plus de matières possible de l'enfouissement, notamment les matières organiques, comme le fait Drummondville depuis près de 10 ans.

Recommandation inacceptable à plusieurs égards

Au dire du maire Yves Grondin, la décision du ministre Charette est inacceptable à plusieurs égards. D'abord, elle intervient à la veille d'un procès entre la Ville de Drummondville et Waste Management, prévu les 21 et 22 septembre prochains. Il est exceptionnel de voir le législatif adopter une position qui pourrait influencer le judiciaire de telle sorte.

« Nous avons récemment refusé d'accepter une offre de redevances bonifiée de la part de Waste Management, mais on n'est pas à vendre, à Drummondville. On nous impose un problème, et on ne nous présente aucune solution. La gestion des matières résiduelles, c'est un enjeu national. On ne veut pas faire les frais d'une lente transition alors que nos citoyens, eux, ont été proactifs », a-t-il affirmé.

« L'agrandissement du site d'enfouissement nécessite un changement de zonage. Ça, c'est une compétence municipale. On peut bien autoriser tout ce qu'on veut, mais, pour nous, tant que la population ne sera pas favorable au projet d'agrandissement, il n'y aura pas de changement de zonage », a renchéri le maire de la Ville de Drummondville.

Qui plus est, le projet d'agrandissement est en parfaite contradiction avec la volonté de réduire l'enfouissement du gouvernement Legault.

« Lors de l'étude des crédits, le ministre Charette a indiqué que tout ce qui est « enfouissement » sera de moins en moins avantageux. C'est pourquoi, disait-il, il y a deux semaines à peine, que le gouvernement appuiera des initiatives vertes et ne veut aucunement favoriser l'enfouissement. En juillet, le gouvernement a dévoilé une stratégie nationale pour la valorisation de la matière organique. Cette annonce a positionné la réduction de l'enfouissement comme l'une des pierres angulaires de la gestion des matières résiduelles en favorisant un travail collectif, à la grandeur du Québec. Ce serait bien que « les bottines suivent les babines » », a affirmé Yves Grondin.

La population invitée à interpeller les deux députés locaux

Par ailleurs, les élus demandent à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforest, et au ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, de valider si des recommandations régionales ont été formulées par leur ministère au MELCC relativement à ce dossier. Quant au ministre responsable de la région Centre-du-Québec, André Lamontagne, et au député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger, il leur est demandé de faire preuve de solidarité avec la population de Drummondville afin de faire entendre raison au ministre Benoit Charette.

« Nos députés locaux, qui sont du bord du gouvernement, doivent convaincre le ministre de changer d'avis et de ne plus considérer Drummondville comme la poubelle du Grand Montréal. J'invite d'ailleurs les citoyens à leur faire part de leur mécontentement face à ce projet d'agrandissement du site d'enfouissement », a lancé M. Grondin.

Drummondville proactive en matière de développement durable

Rappelons que depuis de nombreuses années, la Ville de Drummondville fait preuve d'innovation en matière de développement durable. Les citoyens drummondvillois utilisent notamment le bac brun depuis 2011 et les industries commerces et institutions (ICI), quant à elles, depuis 2018. La protection de l'environnement est une priorité de tous les instants et la population a toujours répondu en ce sens.

Le conseil municipal de Drummondville a donc réitéré, en point de presse, être pour l'environnement et contre tout projet d'agrandissement du site d'enfouissement de Waste Management dans le secteur Saint-Nicéphore. La position de l'Hôtel de ville est la même depuis 1994, et a de nouveau été rappelée publiquement dans un communiqué de presse émis le 6 juillet dernier.

« Nous ne pouvons recevoir cette décision sans broncher. Nous continuerons à nous battre contre ce projet d'une autre époque. Les membres du conseil municipal ont appuyé, appuient et appuieront toute initiative qui projettera la Ville de Drummondville vers un futur durable. Et pour nous, l'agrandissement du site d'enfouissement n'en fait pas partie », a insisté le maire de Drummondville, M. Yves Grondin.

