« Deviens prof! » : le ministre Drainville lance une nouvelle campagne publicitaire pour le recrutement de futurs enseignants

QUÉBEC, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, lance aujourd'hui une campagne publicitaire qui vise à attirer de nouveaux talents dans les classes du Québec.

Sous le thème « Deviens prof! », cette campagne sera diffusée sur différentes plateformes, autant à la télévision que dans la presse écrite et sur les réseaux sociaux, pour atteindre majoritairement les 18-35 ans au cours des huit prochaines semaines. Elle vise également à valoriser la profession enseignante auprès de toute la population.

Trois moyens de communication pour atteindre un large public

Cette nouvelle campagne se déploie en trois volets distincts, dont une publicité de 30 secondes diffusée dès aujourd'hui sur plusieurs chaînes télé. Afin de toucher un public plus jeune, une autre série de capsules donne la parole à trois enseignants interviewés par Chloée Deblois, animatrice et créatrice de contenu appréciée des nouvelles générations. Ces courtes vidéos humoristiques mettent en lumière le quotidien des enseignants et les raisons de choisir ce métier. Des articles publicitaires rapportant des témoignages d'enseignants seront aussi diffusés dans certains médias écrits dans les prochaines semaines. Tout comme les capsules, ces articles présentent des entrevues avec des enseignants qui exercent dans les écoles du Québec et qui répondent à des questions sur leurs réalités et leurs motivations à choisir la profession.

La campagne répond à l'un des engagements pris par le ministre Bernard Drainville, soit celui de valoriser davantage la profession enseignante dans l'ensemble de la population. Pour ce faire, elle met en lumière les avancées réalisées dans la dernière convention collective (salaire, aides à la classe, permanences) et ce qui se fait de bien dans nos écoles dans le but de donner le goût à des jeunes qui réfléchissent actuellement à leur carrière de venir faire une différence dans la vie des enfants.

Citation :

« Je suis très content du lancement de cette nouvelle campagne. On sait que ça ne réglera pas tout et qu'il nous reste des défis, mais pour attirer de nouveaux talents en enseignement, c'est important d'instaurer un discours positif autour de l'éducation et de mettre en valeur les grandes avancées des dernières conventions collectives. On a amélioré les conditions de travail des enseignants. Je pense au salaire annuel, qui ira de 65 000 $ à l'entrée pour les nouveaux enseignants à 109 000 $ après 13 ans, au déploiement des aides à la classe dans une classe sur deux du primaire et du préscolaire et à la possibilité d'obtenir la permanence beaucoup plus rapidement. On travaille fort pour que nos jeunes aillent au bout de leur potentiel et ça passe par leurs enseignants. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

