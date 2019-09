DeboutPourLaPlanete : des actions sans précédent pour contrer la crise climatique

Le monde syndical et Oxfam-Québec s'unissent à l'occasion de la manifestation mondiale pour le climat du 27 septembre 2019

MONTRÉAL, le 17 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Les membres du collectif La Planète s'invite au travail et Oxfam-Québec appellent la population à la mobilisation générale en vue de la manifestation mondiale pour le climat qui aura lieu le 27 septembre prochain. À cette occasion, des mobilisations se dérouleront non seulement à Montréal, mais aussi à Québec, à Gatineau, à Sherbrooke, à Joliette, à Trois-Rivières et à Rimouski.

En marge de la manifestation, les membres du collectif La Planète s'invite au travail incitent leurs syndicats affiliés et sections locales à tenir une activité Debout pour la planète s'ils ne sont pas en mesure de se déplacer à la manifestation.

Lancé par Oxfam-Québec, Debout pour la planète consiste à lire une déclaration commune et à adopter une revendication, pour ensuite poser un geste porteur de changements pour la planète. Les milieux de travail sont donc aussi encouragés à organiser des activités de sensibilisation sur les enjeux climatiques dans leur organisation. Grâce à ces actions, ce sont autant de milieux de travail qui s'engageront à faire des choix pour la planète et à réduire leur empreinte écologique!

La trousse d' outils pour réaliser l'activité #deboutpourlaplanete se retrouve sur les sites web suivants :

Membres du collectif La Planète s'invite au travail : www.laplanetesinvite.org/travail

Milieux scolaires : www.oxfam.qc.ca/debout-pour-la-planete

Une mobilisation sans précédent, un message clair à nos dirigeantes et dirigeants

Cette journée sans précédent marque une étape cruciale dans la mobilisation des forces sociales québécoises pour demander des actions et des politiques publiques audacieuses afin de prioriser la lutte contre les changements climatiques. Les partenaires appellent leurs membres, les milieux de travail, les milieux de l'éducation ainsi que la population à se joindre au mouvement.

« C'est une occasion unique de faire entendre nos voix partout au Québec et à l'international et d'exprimer nos inquiétudes sur l'avenir de la planète. Dans une société démocratique, l'expression populaire et la mobilisation collective sont des gestes concrets qui permettent d'envoyer des signaux forts aux décideuses et décideurs en faveur de la lutte contre les changements climatiques. C'est notre avenir à toutes et à tous qui est en cause », déclarent les partenaires du collectif La planète s'invite au travail et Oxfam-Québec.

Le collectif intersyndical regroupe plus de 1 250 000 travailleuses et travailleurs au Québec :

Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Centrale des syndicats démocratiques (CSD)

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)

Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)

Debout pour la planète :

La Planète s'invite au travail

Oxfam-Québec

