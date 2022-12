Des économies pour le temps des Fêtes et d'autres offres en magasin dans plus de 510 sites Couche-Tard participants au Québec.

LAVAL, QC, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À l'approche de la période des Fêtes, Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard »), le détaillant mondial du commerce de l'accommodation et de la mobilité, organise sa première « Couche-Tard Essence en Folie » au Canada et offre pour l'occasion un nombre limité de cartes rabais de 5 $ à l'achat de 25 litres ou plus de carburant, et ce, dans plus de 510 établissements participants au Québec, le vendredi 9 décembre 2022, entre 7 h et 10 h (HNE).

« Nous voulons profiter du mois de décembre pour remercier nos clients de leur fidélité en leur offrant des rabais supplémentaires à l'approche de la période des Fêtes, période qui est toujours très chargée », a déclaré Mélissa Lessard, chef de service marketing pour l'Amérique du Nord chez Couche-Tard. « Alors que les gens commencent à voyager, à se rassembler et à célébrer, c'est le moment idéal afin de démontrer notre appréciation grâce à notre toute première "Couche-Tard Essence en Folie" qui se déroule dans tout le Québec. »

Couche-Tard invite ses clients à faire un arrêt dans l'un de ses magasins participants situés dans plus de 168 villes et municipalités du Québec pour faire le plein et pour recevoir la carte rabais qui est applicable sur un futur achat dans les magasins participant . Pour trouver l'établissement participant le plus près, consultez la liste complète en utilisant le filtre « essence en folie » sous le localisateur de magasins sur couche-tard.com.

« De nos emplacements à Laval et à Montréal, jusqu'à Québec, Sherbrooke et Gatineau, les clients peuvent profiter de notre carte rabais », a ajouté Mme Lessard. « Que vous fassiez vos achats des Fêtes ou que vous voyagiez pour aller à la rencontre de vos proches, nos points de vente seront heureux de vous accueillir. »

Durant cette journée, Couche-Tard proposera également des offres sur des produits de boulangerie, sur du café, sur des lave-auto, etc. Les clients recevront, et ce jusqu'à l'épuisement de l'inventaire, une quantité limitée de livrets de coupons disponibles en magasin, qui pourront être utilisés jusqu'à la fin du mois de janvier 2023.

La carte rabais de 5 $ à l'achat de 25 litres ou plus de carburant s'applique à tous les types de carburant et débute le 9 décembre 2022 à 7 h (heure de l'Est) et se termine à 10 h (heure de l'Est) dans les établissements Couche-Tard participants du Québec, jusqu'à épuisement des inventaires.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 24 pays et territoires et ayant près de 14 300 magasins, dont approximativement 10 900 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et à Hong Kong RAS. Environ 122 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

