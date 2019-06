« Carte blanche à la comédienne Ève Landry » - Un pari réussi pour l'événement-bénéfice du Conservatoire de musique de Rimouski

RIMOUSKI, QC, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - Plus de 20 000 $ ont été amassés, le samedi 8 juin dernier, lors de la soirée « Carte blanche à la comédienne Ève Landry », un événement caritatif sous la co-présidence d'honneur de M. Michel Émond, président de la Caisse Desjardins de Rimouski et M. Raymond Lacroix, vice-président régional, ventes, TELUS.

« Je suis très fière de l'aboutissement des efforts d'organisation de cet événement, qui fut une réussite. C'est entre autres grâce à notre invitée d'honneur, la comédienne Ève Landry qui est d'ailleurs native du Bas-Saint-Laurent. Je la remercie de tout cœur pour sa générosité. Les donateurs, les partenaires et les artisans de la région, les professeurs et le personnel administratif du Conservatoire y ont aussi joué un rôle important. Je suis très reconnaissante envers eux pour leur implication, et je les en remercie aussi chaleureusement ! L'expérience fut mémorable, et j'espère vivement reconduire l'activité pour les années à venir », a déclaré Annie Vanasse, directrice du Conservatoire de musique de Rimouski.

Madame Vanasse a également souligné le travail des membres du comité organisateur de l'événement ainsi que celui des professeurs et des élèves qui ont interprété des œuvres musicales durant la soirée élaborée autour des intérêts et coups de cœur musicaux d'Ève Landry qui a, elle aussi, participé aux prestations en chant. Certains élèves avaient même composé des pièces pour l'occasion. D'autres surprises attendaient les convives et l'invitée d'honneur : ses parents sont venus lui rendre hommage ; M. Benoît Dagenais, qui lui a enseigné au Conservatoire d'art dramatique de Montréal dont elle est diplômée, est venu raconter quelques anecdotes, et on a pu voir ses confrères les comédiens Mathieu Quesnel et Jean-Simon Traversy ainsi que l'auteur-compositrice-interprète Marie-Pierre Arthur lui adresser quelques mots par l'intermédiaire d'enregistrements vidéos.

Les sommes amassées durant l'événement-bénéfice seront versées aux élèves du Conservatoire de musique de Rimouski par l'entremise de la Fondation du conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, sous forme de bourses d'études et de perfectionnement ainsi que par le biais du financement d'activités pédagogiques tels les cours de maîtres et la participation à des concerts d'orchestre dans des salles de renom comme la Maison symphonique de Montréal. Il est toujours possible de faire un don au Conservatoire de musique de Rimouski.

Les commanditaires et partenaires de l'événement-bénéfice du Conservatoire de musique de Rimouski sont : Le Mouvement Desjardins, TELUS, Le Restaurant Arlequin, l'Orchestre symphonique de l'Estuaire, Bertin Bélanger photographe, la Distillerie du St. Laurent, Fleuriste Desjardins, le Groupe Méga Scène, la Maison du design, Gisèle Teyssier, Fernande Forest, Cécile Fortin, Maxim Bernard, Éthel Guéret et Josée April, artistes ayant offert des produits ou des services pour l'encan silencieux.

À propos du Conservatoire de musique de Rimouski

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves.

À propos de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

La Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Depuis 1983, la Fondation contribue par de nombreux projets à l'avancement et à l'excellence de l'éducation en musique et en art dramatique au Québec et apporte un soutien financier aux élèves qui étudient en musique et en art dramatique. Grâce à la générosité de ses partenaires et de ses donateurs, les sommes recueillies par la Fondation du Conservatoire augmentent le fonds de bourses d'études, de perfectionnement et d'excellence des élèves du Conservatoire ; elles leur permettent, notamment, de participer à des concours internationaux, à des auditions, à des tournées, à des camps musicaux et favorisent l'intégration de la relève à la vie artistique professionnelle.

