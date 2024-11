Dans le communiqué Pénurie d'ouvriers spécialisés à la SQI : le SCFP demande au Conseil du trésor d'agir, diffusé le 18-Nov-2024 par Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ) sur le fil de presse CNW, la compagnie avise que des modifications ont été apportées dans le titre et le second paragraphe. La copie complète et corrigée suit :

Pénurie d'ouvriers spécialisés à la SQI : le SCFP se tourne vers le Conseil du trésor

QUÉBEC, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui représente la centaine d'ouvriers spécialisés de la Société québécoise des infrastructures (SQI), demande au Conseil du trésor de reconduire et de bonifier la prime de pénurie de ses membres.

Étant donné le manque grave et chronique d'ouvriers spécialisés au Québec en général et à la SQI en particulier, l'employeur et le syndicat se sont entendus sur un rapport conjoint le 11 novembre dernier. Il comporte une recommandation de maintien de la prime de pénurie pour les ouvriers spécialisés de la SQI, tout en l'améliorant, en la faisant passer de 10 % à 15 %.

Parallèlement, ces ouvriers lancent avec leur syndicat, section locale 2929 du SCFP, une campagne de sensibilisation : « Pas de prime, ça déprime ».

Pour le SCFP et la section locale 2929, il est clair qu'une solide expertise interne pour l'entretien des actifs immobiliers de l'administration publique est primordiale. En veillant à recruter et à garder suffisamment d'ouvriers spécialisés, la SQI réalisera d'importantes économies par rapport aux coûts de la sous-traitance. Aussi, elle s'assurera d'une meilleure qualité d'entretien et d'un meilleur maintien des infrastructures à long terme.

« Lors de la dernière négociation avec le gouvernement, le Front commun syndical et la FTQ ont réussi à faire passer la prime à 15 % vu la grave pénurie de main-d'œuvre spécialisée dans les métiers. Nous nous sommes entendus avec la partie patronale sur la base de constats factuels et nous demandons au Secrétariat du Conseil du trésor d'appliquer dès le 1er janvier 2025 nos recommandations patronales-syndicales », d'expliquer Sylvain Beaulieu, président du SCFP 2929.

« Donner à forfait au privé l'entretien de nos immeubles est périlleux. Valorisons les employés à l'interne et préservons nos édifices avec eux et elles », d'ajouter Sylvain Beaulieu.

