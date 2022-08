OTTAWA, ON, le 6 août 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, se rendra au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon du 8 au 19 août 2022. Au cours de ce voyage, il rencontrera des dirigeants autochtones, des partenaires territoriaux et des intervenants, et visitera des communautés du Nord où le gouvernement du Canada finance des projets et des initiatives. Le ministre Vandal profitera de cette occasion pour faire des annonces et sera disponible selon l'itinéraire ci-dessous pour des entrevues avec les médias. Toutes les dates, tous les lieux et toutes les annonces sont susceptibles de changer.



Le mardi 9 août 2022

Cambridge Bay, Nunavut

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, fera des annonces sur le financement du projet de développement NorthStar et d'un projet en géothermie lors de sa visite du campus de la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique.

Participation des médias : Les membres des médias sont invités à assister à l'événement et à poser des questions en personne. Impossible de téléphoner ou de participer virtuellement.

Heure : 15 h 30 (HNR)

Lieu :

Campus de la Station canadienne de recherche dans l'Extrême-Arctique

1, chemin Uvajuq

C.P. 2150

Cambridge Bay (Nunavut) X0B 0C0

Le mercredi 10 août 2022

Gjoa Haven, Nunavut

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, annoncera le financement d'un projet dans le cadre du Programme Se préparer aux changements climatiques dans le Nord.

Participation des médias : Impossible de participer à l'événement en personne, par téléphone ou virtuellement. Les membres des médias sont invités à communiquer avec Kyle Allen, attaché de presse, pour connaître les disponibilités pour une entrevue.

Le samedi 13 août 2022

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, fera une annonce sur le financement du logement pour les Autochtones.

Participation des médias : Impossible de participer à l'événement en personne, par téléphone ou virtuellement. Les membres des médias sont invités à communiquer avec Kyle Allen, attaché de presse, pour connaître les disponibilités pour une entrevue.

Le lundi 15 août 2022

Inuvik, Territoires du Nord-Ouest

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, fera une annonce concernant Nutrition Nord Canada lors d'une visite à la serre communautaire.

Participation des médias : Impossible de participer à l'événement en personne, par téléphone ou virtuellement. Les membres des médias sont invités à communiquer avec Kyle Allen, attaché de presse, pour connaître les disponibilités pour une entrevue.

Heure : 11 h (HNR)

Lieu :

Serre communautaire d'Inuvik

79, chemin Gwich'in

Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) X0E 0T0

Inuvik, Territoires du Nord-Ouest

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, fera une annonce conjointe du programme ARDEC Nord et de Ressources naturelles Canada sur le financement d'un projet d'énergie solaire.

Participation des médias : Impossible de participer à l'événement en personne, par téléphone ou virtuellement. Les membres des médias sont invités à communiquer avec Kyle Allen, attaché de presse, pour connaître les disponibilités pour une entrevue.

Le jeudi 18 août 2022

Old Crow, Yukon

L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, fera une annonce sur le financement d'un projet du programme ARDEC Nord et d'un projet de CanNor.

Participation des médias : Impossible de participer à l'événement en personne, par téléphone ou virtuellement. Les membres des médias sont invités à communiquer avec Kyle Allen, attaché de presse, pour connaître les disponibilités pour une entrevue.

