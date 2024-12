Aujourd'hui, Dylan Loblaw, chef du Conseil Ross River Dena, Ranj Pillai, premier ministre du Yukon, et l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, ont signé un protocole d'entente pour évaluer la faisabilité de l'établissement d'une réserve de parc national et d'une aire protégée et conservée autochtone dans la région de la rivière Ross au Yukon.

L'évaluation de la faisabilité sera effectuée dans une zone d'étude qui s'étend du fond de la vallée de la rivière Pelly aux monts Selwyn-Mackenzie, à l'exclusion des zones assujetties à des autorisations avancées d'exploration et de mise en valeur minières. La zone d'étude a été déterminée comme soutenant une biodiversité importante et ayant une importance culturelle énorme pour les Kaska Dena qui continuent d'assurer l'intendance des terres et des eaux de cette zone pour les générations futures, mais n'inclut pas les zones où des activités minières importantes sont déjà autorisées.

Le comité directeur qui dirige l'évaluation de la faisabilité mènera des consultations avec les collectivités locales, l'industrie, d'autres intervenants et le public et tiendra compte des valeurs et des intérêts environnementaux, économiques et autres dans la région. Il déterminera des options de protection et de conservation potentielles qui reflètent les principes d'un engagement à long terme à l'égard de la conservation, de la protection culturelle et de l'utilisation traditionnelle des terres, ainsi qu'une priorité accrue accordée aux droits et aux responsabilités d'intendance des Autochtones.

Le Comité directeur publiera un rapport avec des recommandations sur la faisabilité et la pertinence de l'établissement d'une réserve de parc national et d'une aire protégée et conservée autochtone dans la zone d'étude. Les trois gouvernements examineront ensuite les recommandations et détermineront les prochaines étapes, y compris l'opportunité d'aller de l'avant avec l'établissement d'une aire protégée.

Les consultations avec les gouvernements autochtones et la mobilisation des collectivités locales, d'autres administrations pertinentes, des ministères fédéraux, des intervenants et du public se poursuivront au cours des prochaines étapes du processus d'évaluation. Le Conseil Ross River Dena, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon se sont engagés à respecter un processus inclusif et respectueux qui reconnaît les droits, les histoires et les cultures autochtones.

Citations

« Le Conseil Ross River Dena est heureux de faire progresser les efforts visant à finaliser notre déclaration d'APCA dans notre région de la rivière Ross. Cette déclaration est faite en vertu de nos lois autochtones et contribuera à faire en sorte que nos droits, nos intérêts et nos valeurs soient correctement respectés dans cette zone importante. Notre APCA contient également des zones sacrées, des zones culturelles sensibles et des habitats fauniques essentiels, ainsi que d'importants écosystèmes sensibles, dont la protection profitera à la fois à nos membres et au grand public. »

Chef Dylan Loblaw

Conseil Ross River Dena

« Relever les défis liés au changement climatique, à la perte de biodiversité et aux impacts humains sur l'environnement nécessite une collaboration entre les gouvernements. Merci au Conseil Ross River Dena et à Parcs Canada pour votre engagement à explorer une réserve de parc national et une aire de protection et de conservation autochtone dans la région de la rivière Ross. Cette initiative est un exemple positif de la façon dont la collaboration et la conservation dirigée par les Autochtones peuvent être réalisées au Yukon. »

L'honorable Nils Clarke

Ministre de l'Environnement, gouvernement du Yukon

« Nous apprécions et remercions le Conseil Ross River Dena et Parcs Canada pour leur collaboration continue dans le cadre de cette étape importante vers l'avancement de la conservation au Yukon. Le protocole d'entente reflète un engagement commun à soutenir la conservation dirigée par les Autochtones et à explorer de nouvelles approches pour la prise de décisions en matière d'utilisation des terres. Grâce à ce partenariat, nous visons à explorer des approches novatrices d'intendance dirigées par des Autochtones qui concilient la conservation de l'environnement, la préservation de la culture et les possibilités économiques. »

L'honorable Ranj Pillai

Premier ministre du Yukon

« La signature de ce protocole d'entente entre le Conseil Ross River Dena, le gouvernement du Yukon et Parcs Canada marque une étape importante dans l'avancement de la conservation et de la protection de la région de la rivière Ross. En explorant la possibilité d'une aire protégée cogérée dans le centre-est du Yukon, nous protégeons des écosystèmes et des habitats fauniques essentiels, mais nous honorons également les liens culturels et spirituels que le peuple Kaska Dena a avec cette terre. Ensemble, nous sommes déterminés à conserver la nature, à soutenir les droits des Autochtones et à assurer l'intendance de ces terres pour les générations futures. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La création potentielle d'une nouvelle aire protégée dans le centre-est du Yukon est une excellente nouvelle pour les Yukonnais et Yukonnaises. La vision commune du Conseil Ross River Dena, du gouvernement du Yukon et de Parcs Canada d'établir cette aire protégée aidera à protéger des écosystèmes et des habitats fauniques essentiels, tout en respectant l'importance culturelle et spirituelle que ces terres ont pour le peuple Kaska Dena. Le gouvernement du Canada est ravi de collaborer à l'établissement officiel de cette aire protégée, afin d'assurer sa préservation pour les générations futures. »

L'honorable Brendan Hanley

Député du Yukon

Les faits en bref

La zone d'étude comprend la proposition du Conseil Ross River Dena pour une aire autochtone protégée et conservée et exclut les programmes d'extraction de quartz autorisés existants de classes 3 et 4 dans la région de la rivière Ross.

pour une aire autochtone protégée et conservée et exclut les programmes d'extraction de quartz autorisés existants de classes 3 et 4 dans la région de la rivière Ross. Les activités permises, autorisées et approuvées dans la région se poursuivront pendant que le comité directeur procédera à l'évaluation de la faisabilité.

Le comité directeur sera composé de représentants du Conseil Ross River Dena , du gouvernement du Yukon et du gouvernement du Canada .

, du gouvernement du et du gouvernement du . En collaboration avec des partenaires autochtones, des intervenants et d'autres ordres de gouvernement, le Canada s'est engagé à protéger la biodiversité et à conserver 30 % des terres et des eaux du Canada d'ici 2030.

s'est engagé à protéger la biodiversité et à conserver 30 % des terres et des eaux du d'ici 2030. Parcs Canada collabore avec les communautés et les organisations autochtones à diverses activités de conservation, comme l'établissement d'aires protégées, le rétablissement des espèces et la restauration de l'habitat.

Depuis avril 2023, l'Entente Canada-Yukon sur la nature aide le gouvernement du Yukon et les gouvernements autochtones à travailler à des initiatives liées à la conservation, aux aires protégées et à la biodiversité.

et les gouvernements autochtones à travailler à des initiatives liées à la conservation, aux aires protégées et à la biodiversité. Il y a trois parcs nationaux ou réserves de parcs nationaux au Yukon : le parc national Ivvavik, le parc national et réserve de parc national Kluane et le parc national Vuntut.

Document connexe

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Chef Dylan Loblaw, Conseil de Ross River Dena, 867-969-2277, poste 200; Laura Seeley, Communications du Cabinet, Gouvernement du Yukon, 867-332-7627, [email protected]; Brigitte Parker, Communications, Gouvernement du Yukon, 867-332-0004, [email protected]