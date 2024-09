MONTRÉAL, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Le Fonds immobilier de solidarité FTQ, le Groupe Devimco, Hydro-Québec et Énergir invitent les représentantes et les représentants des médias à une conférence afin de dévoiler les résultats de l'étude Générations 1,5 ˚C portant sur les effets de la décarbonation et la rentabilité du bâtiment durable.

L'activité se déroulera le 26 septembre 2024, à 9 h en présence de :

Martin Raymond , président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ;

, président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ; Serge Cormier , vice-président ESG, création de valeur et immobilier durable, Fonds immobilier de solidarité FTQ;

, vice-président ESG, création de valeur et immobilier durable, Fonds immobilier de solidarité FTQ; Caroline Girard , vice-présidente, gestion immobilière, Groupe Devimco;

, vice-présidente, gestion immobilière, Groupe Devimco; Marc-André Godbout , directeur expertise énergétique pour le groupe Datech, Énergir;

, directeur expertise énergétique pour le groupe Datech, Énergir; Éric Bernier, directeur clientèle affaires et expertise énergétique, Hydro-Québec;

Philippe Hudon , président et fondateur, Akonovia;

, président et fondateur, Akonovia; Josée Lupien, présidente et co-fondatrice, Vertima;

Francis Paquet , associé, BJC.

Pourquoi Générations 1,5 ˚C?

La génération actuelle et les prochaines générations devront composer avec le défi de plus en plus grand de réduire considérablement les émissions mondiales de gaz à effet de serre dans le but de limiter le réchauffement planétaire au cours du siècle présent. Comment nos actions d'aujourd'hui peuvent encourager l'atteinte de l'objectif de 1,5 °C, l'un des objectifs majeurs de la COP21? Cette étude vise à démontrer que le bâtiment durable est un gage de rentabilité et un leg pour les générations à venir.

DATE : 26 septembre 2024

HEURE : 14 h

ENDROIT : en personne à la Boutique Devimco, 331 rue Oak, Montréal (stationnement disponible au besoin) ou en ligne (accès au webinaire en direct au https://fondsimmo.evenement.agencewebdiffusion.com/)

SOURCE Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ)

Source : Fonds immobilier de solidarité FTQ, Communications, Josée Lagacé, [email protected]