Dans le communiqué Avis aux médias - Hratch Panossian de la Banque CIBC prendra la parole lors de la conférence sur les services financiers de la Banque Nationale, diffusé le 19-Mar-2025 par CIBC sur le fil de presse CNW, la compagnie avise que la deuxième paragraphe était modifiée. La copie complète et corrigée suit :

Avis aux médias - Hratch Panossian de la Banque CIBC prendra la parole lors de la conférence sur les services financiers de la Banque Nationale

TORONTO, le 19 mars 2025 /CNW/ - Hratch Panossian, premier vice-président à la direction et chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, Canada, Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) prendra la parole lors de la conférence sur les services financiers de la Banque Nationale à Montréal, le mardi 25 mars 2025.

Les parties intéressées pourront accéder en direct à la webdiffusion audio à l'adresse https://www.cibc.com/ca/investor-relations/exctv-prsntatns-wbcsts.html. Une version archivée de la webdiffusion audio sera accessible au même endroit.

Renseignements : Relations avec les investisseurs : Jason Patchett, 416 980-8691, [email protected]; Communications financières et Communications avec les investisseurs : Erica Belling, 416 594-7251, [email protected]