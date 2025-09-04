« La dernière semaine d'août a été exceptionnellement chanceuse pour les Québécois! Le gros lot de 1 000 $ par jour à vie de la loterie Grande Vie a été remporté au Québec à deux reprises, en plus du gros lot de 46 000 000 $ que nous remettons aujourd'hui », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et cheffe de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Faits saillants

Claude Boucher joue les mêmes combinaisons au Lotto 6/49 depuis de nombreuses années, mais c'est finalement le Numéro du tirage Boule d'or qui lui a permis de mettre la main sur le Gros lot de la Boule d'or, soit la jolie somme de 46 000 000 $.

joue les mêmes combinaisons au Lotto 6/49 depuis de nombreuses années, mais c'est finalement le Numéro du tirage Boule d'or qui lui a permis de mettre la main sur le Gros lot de la Boule d'or, soit la jolie somme de 46 000 000 $. Le lendemain du tirage, il a parcouru ses courriels et découvert qu'il remportait un lot. « Je regarde ça vite, vite… 46 000 $, ce n'est pas si pire! Mais, coudonc, c'est quoi tous ces zéros-là? C'est 46 000 000 $! » Après avoir consulté les résultats sur le site de Loto-Québec et son compte de jeu en ligne, il s'est rendu à l'évidence : il avait bel et bien remporté 46 000 000 $! Il a attendu quelques heures avant d'annoncer la nouvelle à sa conjointe, un beau moment rempli d'émotions.

M. Boucher songe maintenant à devancer sa retraite, même s'il ne souhaite pas laisser tomber ses patrons. Il rêve de faire un voyage en Suisse, pays où il a déjà habité avec sa conjointe dans les années 1980, et prévoit gâter ses proches.

Loto-Québec divertit les Québécois depuis plus de 50 ans et ses activités bénéficient à toute la collectivité. L'an dernier, la Société a remis près de 1,8 milliard de dollars en lots à des gagnants de partout à travers le Québec.

La commercialisation responsable est au cœur des activités de Loto-Québec. Celle-ci détient d'ailleurs la plus haute certification internationale en jeu responsable, décernée par la World Lottery Association.

