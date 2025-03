BARCELONE, Espagne, 5 mars 2025 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées de technologies de l'information et de la communication, a dévoilé sa dernière gamme de téléphones intelligents de jeu, la série nubia Neo 3, au salon MWC Barcelona 2025. Construite autour de la philosophie « Born to Win » (Né pour gagner), cette série met à la portée de tous des expériences de jeu de niveau professionnel, alliant des performances de contrôle ultimes à une conception audacieuse et centrée sur les joueurs.

Série nubia Neo 3 : Born to Win pour les joueurs (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Redéfinir la précision et la performance

Depuis sa création, la série nubia Neo a évolué en mettant l'accent sur l'innovation, et s'est attiré les faveurs des joueurs du monde entier. Elle s'est distinguée par ses gâchettes de jeu typiques, ses performances de premier ordre dans sa catégorie et son esthétique cyber-mecha distinctive. Désormais à sa troisième génération, la série nubia Neo 3 présente trois modèles - nubia Neo 3 GT 5G, nubia Neo 3 5G et nubia Neo 3 4G - qui conservent l'ADN de jeu de leurs prédécesseurs tout en élevant l'expérience grâce à des améliorations telles qu'un moteur linéaire plus réactif, un éclairage ambiant immersif, un espace de jeu dédié et un système de refroidissement avancé. Les images, l'autonomie de la batterie et les performances audio ont également été améliorées de manière significative.

Le produit phare, le nubia Neo 3 GT 5G, est doté d'un écran OLED éclatant, d'un grand système de refroidissement VC de 4083 mm² avec dissipation thermique multicouche, et d'une batterie et de capacités de charge améliorées. Unique dans son segment, la série est dotée de deux gâchettes de jeu à l'épaule. Ces gâchettes personnalisables offrent aux joueurs un contrôle précis, digne des sports électroniques, pour que chaque mouvement compte. Les innovations intégrées en matière d'IA - notamment un compagnon de jeu basé sur l'IA, un moteur de performance, un espace de jeu, des outils de photographie et une interaction vocale - améliorent encore l'expérience. L'une des fonctions les plus remarquables est Demi, un compagnon virtuel d'IA qui va au-delà des assistants traditionnels et offre une assistance intuitive et personnalisée pour le jeu et au-delà.

nubia Neo 3 GT 5G : le summum de l'excellence en matière de jeu

Le nubia Neo 3 GT 5G incarne l'héritage cyber-mecha de la série avec des lignes nettes, des effets de lumière dynamiques et une ambiance futuriste que les joueurs adorent. Son écran OLED de 6,8 pouces offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 2392 x 1080 pour des images fluides et claires comme du cristal. Le refroidissement est poussé à son paroxysme grâce au vaste système VC, tandis qu'une batterie de 6 000 mAh à recharge rapide de 80 W garantit un temps de jeu ininterrompu. Le Gaming Space 3.0 remanié offre une interface et des outils d'optimisation de niveau professionnel, complétés par des haut-parleurs doubles stéréo avec DTS : X Ultra pour un son immersif et un moteur linéaire à axe Z pour un retour haptique puissant.

Équipé du processeur de jeu UNISOC T9100, d'une mémoire vive dynamique pouvant atteindre 24 Go et d'un espace de stockage de 256 Go, le Neo 3 GT 5G gère le multitâche et les jeux intenses sans effort. Le moteur de performance NeoTurbo utilise la reconnaissance de scènes pilotée par l'IA pour optimiser les performances, tandis que la technologie d'économie d'énergie intelligente gèle les applications inactives pour prolonger la durée de vie de la batterie. Un moteur de stabilisation de la fréquence d'images garantit des images toujours fluides, même pendant les séances marathons

Au-delà du jeu, le Neo 3 GT 5G excelle grâce à un appareil photo principal ultra-clair de 50 mégapixels amélioré par la technologie Neovision AI Photography, ainsi qu'à des fonctions pionnières alimentées par l'IA, comme la traduction des appels et des conversations en temps réel pour une communication transparente dans plusieurs langues.

Disponibilité

La série nubia Neo 3 sera disponible sur les marchés mondiaux à partir de fin mars 2025. La variante 5G sera vendue à partir de 249 euros et la variante GT à partir de 299 euros. Alliant contrôle de précision, conception époustouflante et fonctionnalités innovantes, la série nubia Neo 3 est prête à offrir à tout le monde un contrôle de jeu véritablement immersif et des performances sans précédent.

Pour en savoir plus, visitez le kiosque ZTE (3F30, Hall 3, Fira Gran Via) au salon MWC 2025 à Barcelone, ou consultez le site https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc25.html

