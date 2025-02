MONTRÉAL, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Le SCFP-Québec souhaite que les partis d'opposition bloquent le projet de loi 69 sur l'avenir énergétique de la province, lors de l'étude détaillée qui a commencé aujourd'hui.

« Bloquez le projet de loi 69 ! Ce qui se passe au sud de notre frontière est la meilleure raison de garder nos services d'électricité publics. Plus que jamais on doit avoir le contrôle ferme sur notre production d'électricité. Non seulement il faut arrêter la privatisation d'Hydro-Québec, mais de plus nous demandons la nationalisation de toutes les entreprises privées dans la production éolienne », de dire Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

La CAQ n'a jamais parlé de privatiser partiellement les services d'électricité du Québec et n'a pas invité le SCFP ni plusieurs groupes communautaires et associations de la société civile aux consultations sur le projet de loi 69 du ministre démissionnaire.

Mobilisation nationale

« Amenons notre message dans la rue ! Venez manifester le 22 mars pour garder les service d'électricité publics. Sauvons Hydro-Québec et arrêtons sa privatisation! » de dire Frederic Savard président du Syndicat des employé(e)s de métiers d'Hydro-Québec (SCFP 1500).

Des manifestations sont prévues dans neuf villes du Québec le 22 mars 2025, toute l'information est ici.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente près de 16 500 membres dans le secteur énergie. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

