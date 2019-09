« Autiste, bientôt majeur » Une réalité qui mérite d'être étudiée

QUÉBEC, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole libérale en matière de famille et de clientèles vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme, Mme Jennifer Maccarone, propose aux membres de la Commission de la santé et des services sociaux de se saisir d'un mandat d'initiative sur les services offerts aux personnes autistes, notamment lorsqu'elles atteignent l'âge de la majorité.

Mère de deux enfants autistes dont l'un vient tout juste de célébrer son 18e anniversaire, Mme Maccarone est préoccupée par les nombreux défis auxquels sont confrontés les nouveaux adultes vivant sous le spectre de l'autisme et leur entourage, tels que l'intégration au marché du travail, la fin du parcours scolaire et la transition du système de soins pédiatriques aux soins adultes.

Mme Maccarone constate que les services offerts aux familles d'enfants autistes changent lorsque les enfants atteignent l'âge adulte même si leur situation ne change pas. D'ailleurs, la série docu-réalité « Autiste, bientôt majeur » témoigne cette réalité.

La Commission permettrait aux parlementaires d'entendre différents groupes et de trouver des pistes de solutions afin d'élargir les services offerts aux personnes autistes.

« J'ai la chance d'avoir deux formidables enfants vivant sous le spectre de l'autisme et c'est leur différence qui m'a poussé à m'impliquer en politique active. Le passage tout récent de mon plus vieux à la majorité m'a fait prendre conscience des contraintes de la transition d'adolescent à adulte autiste. Je demande aux collègues de la Commission d'appuyer ma proposition de mandat et d'en faire un exercice non partisan afin d'aider ces milliers de familles qui sont confrontées aux nombreux défis de cette transition. »

Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole libérale en matière de famille et de clientèles vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

