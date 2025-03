BARCELONE, Espagne, 5 mars 2025 /CNW/ - China Unicom et Huawei ont organisé conjointement un sommet sur l'innovation sur le thème « 5G-A Empowering, AI Transforming, Digital Living ». Lors du sommet, China Unicom a dévoilé son plan « AI Unites All » à un auditoire mondial, suscitant un large intérêt.

Jian Qin, directeur général de China Unicom Group, a déclaré : « China Unicom demeure déterminée à faire de l'innovation technologique son principe directeur, en adhérant activement à la révolution de l'intelligence artificielle et en contribuant à la transformation intelligente mondiale grâce à "Unicom Intelligence" et à "Unicom Solutions". »

Yang Chaobin, directeur et chef de la direction de ICT Business Group, Huawei, a également indiqué : « Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec China Unicom pour soutenir sa stratégie "IA Unites All". Nous y parviendrons en favorisant un large éventail d'applications d'utilisateur intelligentes grâce aux dernières technologies d'IA. Cela permettra à China Unicom de créer de nouveaux portails de service d'IA ayant un impact mondial et de rendre l'intelligence plus inclusive pour tous. »

Le plan « AI Unites All » publié par China Unicom créera une expérience intelligente sans précédent pour les utilisateurs. Basé sur la plateforme de service d'IA, China Unicom a mis au point un agent d'IA appelé Tone, qui fait office de jumeau numérique pour les utilisateurs. Il peut comprendre avec précision l'intention de l'utilisateur et intégrer de multiples applications pour répondre de façon transparente aux besoins des utilisateurs individuels et à domicile. Cette plateforme assure aussi une agrégation efficace avec des modèles et des applications tiers comme DeepSeek, créant des modèles d'affaires flexibles.

De plus, le téléphone infonuagique de China Unicom, en tant que nouveau portail AItoX, est une mesure importante de la puissance de calcul inclusive de l'IA. Le téléphone infonuagique utilise l'agent IA Tone pour offrir aux utilisateurs une vie numérique infonuagique, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée, la sécurité, le divertissement et les outils de bureau. Lors des Jeux d'hiver asiatiques à Harbin le mois dernier, China Unicom a lancé des téléphones d'IA infonuagiques personnalisés avec des assistants d'IA personnels pour offrir une nouvelle expérience intelligente aux utilisateurs.

Lors du sommet, il a été annoncé que Huawei collaborerait étroitement avec China Unicom pour développer une plateforme de service d'IA, appelée agent convergent C&H. Cet outil vise à utiliser des agents d'IA pour mettre à niveau de façon globale l'informatique en nuage à domicile, accélérer l'incubation de services d'IA novateurs et atteindre la convergence complète de l'IA dans les scénarios individuels et domestiques. Cette plateforme permet l'unification de quatre façons : premièrement, une architecture unifiée aide à regrouper et à répartir les capacités pour fournir efficacement des services d'IA dans l'ensemble du réseau; deuxièmement, l'expérience unifiée soutient les services d'IA convergents entre les appareils et les applications; troisièmement, l'unification des réseaux d'IA combine les services d'IA et les réseaux des opérateurs pour améliorer l'expérience de service; quatrièmement, l'unification des données aide à intégrer les données des scénarios domestiques. De plus, des algorithmes de données intelligents seront utilisés pour personnaliser les services de haute qualité pour les utilisateurs individuels et à domicile.

La publication par China Unicom du plan « AI Unites All » témoigne de sa configuration pointue et de ses pratiques novatrices dans le domaine de l'IA pour l'inclusion numérique dans un monde intelligent.

