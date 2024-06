Inauguration le 27 octobre de la seule liaison sans escale entre le Canada et Mumbai avec quatre vols par semaine au départ de Toronto

Amélioration de la connectivité offerte par Air Canada entre l'Ouest canadien et l'Inde grâce à un nouveau service quotidien saisonnier Calgary - Delhi via Londres Heathrow à compter du 27 octobre

Correspondances faciles Vancouver-Londres Heathrow-Delhi cet hiver

Vols Montréal- Delhi passant à une fréquence quotidienne et hausse de 44 % de la capacité sur la liaison

MONTRÉAL, le 3 juin 2024 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'expansion stratégique de son réseau international pour l'Inde, avec une augmentation de 40 % du nombre de places qu'elle offrira à compter de la fin octobre, pour l'hiver 2024-2025. Parmi les faits saillants de ses nouveaux services, le transporteur propose notamment les seuls vols sans escale entre le Canada et Mumbai, la capitale financière de l'Inde, une desserte de Delhi au départ de l'Ouest canadien rehaussée grâce à de nouveaux vols quotidiens saisonniers via Londres Heathrow, et une liaison quotidienne entre Montréal et Delhi. Air Canada assurera en tout 25 vols hebdomadaires à destination de l'Inde, soit l'offre la plus complète de tous les transporteurs entre ce pays et le Canada. On peut dès maintenant réserver des places pour tous les vols à aircanada.com, au moyen de l'application mobile Air Canada ou encore auprès d'agences de voyages.

« L'Inde est un marché important pour Air Canada, comme en témoignent les liens familiaux et commerciaux de longue date et en croissance entre les deux pays, a déclaré Mark Galardo, vice-président général - Chiffre d'affaires et Planification du réseau d'Air Canada. Nous sommes ravis d'élargir notre réseau à destination de Mumbai et de Delhi en ajoutant de la capacité à nos plaques tournantes, juste à temps pour les célébrations de Diwali cet automne. Grâce à de nouveaux vols sans escale entre Toronto et Mumbai, à l'ajout de nouveaux vols entre l'Ouest canadien et Delhi via Londres Heathrow et à la connectivité inégalée de notre solide réseau nord-américain, nous renforçons la position d'Air Canada à titre de première société aérienne en offrant le plus grand nombre d'options de voyages entre le Canada et l'Inde. Nous avons hâte d'accueillir nos clients à bord. »

Cet hiver, Air Canada assurera 25 vols hebdomadaires, soit 7 400 places chaque semaine entre le Canada et l'Inde : jusqu'à 11 vols hebdomadaires au départ de Toronto à destination de Delhi et de Mumbai, un service quotidien Montréal-Delhi et des vols quotidiens entre l'Ouest canadien et Delhi via Londres Heathrow.

Horaire Toronto-Mumbai* :

Le seul vol sans escale entre le Canada et Mumbai , reliant deux des plus grandes villes des deux pays

et , reliant deux des plus grandes villes des deux pays Les vols seront assurés par un appareil 777-200LR, qui propose la classe Signature Air Canada, la classe Économique Privilège et la classe économique

L'horaire est aménagé de manière à faciliter les correspondances pratiques aux quatre coins de l'Amérique du Nord via la principale plaque tournante internationale d'Air Canada

Vol Origine Départ Destination Arrivée Jours

d'exploitation Dates

d'exploitation AC46 Toronto (YYZ) 20:00 Mumbai

(BOM) 21:45 +1 jour Lun., mer.,

ven., dim. 27 oct. 2024-

28 mars 2025 AC47 Mumbai

(BOM) 23:45 Toronto

(YYZ) 06:45 +1 jour Lun., mar., jeu., sam. 28 oct. 2024-

29 mars 2025

* Les vols sont sous réserve des approbations gouvernementales.

Horaire Calgary-Londres Heathrow-Delhi* :

Les vols seront assurés par un appareil 787 Dreamliner de Boeing, qui propose la classe Signature Air Canada, la classe Économique Privilège et la classe économique

L'horaire a été aménagé afin d'optimiser le service quotidien Vancouver-Londres Heathrow d'Air Canada avec correspondance à Londres au départ ou à destination de Delhi

Vol Origine Départ Destination Arrivée Jours

d'exploitation Dates d'exploitation AC850 Calgary

(YYC) 17:30 Londres

(LHR) 09:20 +1 jour Tous les jours Toute l'année AC850 Londres

(LHR) 12:00 Delhi

(DEL) 02:25 +1 jour Tous les jours 27 oct. 2024-

28 mars 2025 AC851 Delhi

(DEL) 06:45 Londres

(LHR) 11:20 Tous les jours 28 oct. 2024-

29 mars 2025 AC851 Londres

(LHR) 13:25 Calgary

(YYC) 15:30 Tous les jours Toute l'année

* Les vols sont sous réserve des approbations gouvernementales.

