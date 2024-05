« À VÉLO AU QUÉBEC » : une invitation à découvrir les richesses du Québec à vélo !

- En kiosque dès aujourd'hui -

MONTRÉAL, le 16 mai 2024 /CNW/ - Plus que jamais le vélo a la cote sur la route des vacances au Québec. Dans son plus récent numéro en kiosque dès aujourd'hui, Vélo Mag, invite à découvrir les richesses du Québec à vélo, une région à la fois. Cette édition spéciale du magazine intitulée À VÉLO AU QUÉBEC, entièrement dédiée à l'offre cycliste des régions - que ce soit en mode cyclotourisme, vélo de montagne ou vélo de gravelle - sera le compagnon idéal pour quiconque veut parcourir la belle province sur deux roues cette saison.

À travers cette édition spéciale, les amateurs de vélo auront l'occasion de :

Découvrir les attractions et les nouveautés cyclables dans les différentes régions du Québec;

En savoir plus sur l'impact du vélo sur le développement touristique;

Bénéficier de conseils pratiques pour un premier voyage, le transport des bagages, ainsi que des vacances à vélo sans voiture;

Explorer le Québec à travers la Route verte, véritable toile d'araignée cyclable;

Découvrir les hébergement Bienvenue cyclistes! , spécialement pensés pour les voyageurs à vélo;

S'informer sur le mariage entre vélo à assistance électrique et tourisme.

Le magazine propose également des parcours de route, de chemins de gravelle ou de sentiers à découvrir pour chacune des régions pendant la saison. Cette édition spéciale va bien au-delà de la planète vélo en mettant en lumière des ambassadeurs heureux de dévoiler les secrets de leur coin de pays et des portraits de chefs cuisiniers amoureux des produits du terroir, qui dévoilent quelques-unes de leurs recettes, parce qu'après le vélo, vient le ravitaillement.

L'édition spéciale du magazine Vélo Mag À VÉLO AU QUÉBEC est disponible dans les kiosques, partout au Québec dès aujourd'hui, ou en ligne sur le site de Vélo Mag.

À propos de Vélo Mag

Le magazine Vélo Mag, publié depuis plus de 40 ans par Vélo Québec Éditions, propose six numéros par année. Le magazine aborde le vélo sous toutes ses formes, destinations, tests de matériel, assistants d'achat, chroniques sur l'entraînement, la nutrition et la santé. Il est vendu en kiosque au coût de 7,95$. Il est aussi offert sur abonnement, en format papier et en version numérique.

