SHENZHEN, Chine, 22 mai 2026 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de technologies de l'information et de la communication, a récemment publié son rapport 2025 sur le développement durable, qui met en évidence les dernières réalisations de l'entreprise en matière d'approfondissement des pratiques ESG. C'est la 18e année consécutive que ZTE publie volontairement ses résultats annuels en matière de développement durable.

Points forts du rapport 2025 sur le développement durable de ZTE (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Xu Ziyang, directeur exécutif et PDG de ZTE, déclare dans le rapport : « Poussés par notre stratégie « Connectivité + Informatique », nous restons fidèles à notre aspiration initiale de favoriser un développement économique durable et de qualité grâce à la technologie, et nous travaillons avec nos partenaires pour construire un avenir intelligent qui soit plus efficace, plus vert et plus inclusif. »

En 2025, ZTE a maintenu un investissement rigoureux en R&D, enregistrant des dépenses annuelles de 22,76 milliards de yuans, soit environ 17 % du chiffre d'affaires total, pour faire progresser le développement de ses capacités d'IA complètes. Au 31 décembre 2025, ZTE avait déposé environ 95 000 demandes de brevets au niveau mondial, dont plus de 50 000 ont été accordés. Dans le secteur des puces, l'entreprise a déposé environ 5 900 demandes de brevets, dont plus de 3 700 ont été accordés. Dans le domaine de l'IA, elle a déposé près de 5 500 demandes de brevets, dont près de la moitié ont été accordés.

Réduction des émissions de carbone reposant sur des données scientifiques, ouvrant la « voie verte numérique ».

ZTE intègre l'action climatique dans sa stratégie, en faisant progresser la « voie verte numérique » à travers quatre dimensions clés : le fonctionnement verts des entreprises, la chaîne d'approvisionnement verte, l'infrastructure numérique verte et l'autonomisation verte de l'industrie, en garantissant la réalisation d'objectifs scientifiques.

En 2025, grâce à des mesures de gestion des économies d'énergie et à des technologies telles que la mise à l'échelle dynamique et le contrôle à distance basés sur l'IA, ZTE a dépassé l'objectif de la phase I défini dans le livre blanc ZTE Net-Zero Strategy White Paper (Stratégie zéro-net de ZTE), réduisant les émissions de carbone opérationnelles de 46 % par rapport à 2021. En ce qui concerne le Champ d'application 3 (émissions en amont et en aval), ZTE a réduit de 8,55 % l'intensité des émissions physiques pendant la phase d'utilisation et de maintenance des produits de télécommunications, avec une réduction annuelle de 3,05 % des émissions absolues sur l'ensemble du cycle de vie des produits terminaux.

Pour la troisième année consécutive, ZTE figure sur la « Climate A List » établie par le CDP pour son excellence en matière de gouvernance environnementale.

Faire progresser la technologie au service du bien, construire une société inclusive et équitable

ZTE reste engagé en faveur de l'égalité des droits à la communication et des opportunités numériques dans le monde entier. Considérant le talent comme son atout le plus précieux, ZTE a une nouvelle fois assuré en 2025 la formation de 100 % de ses employés et a régulièrement lancé des initiatives dans le cadre du programme d'aide aux employés (PAE). L'entreprise a également mené à bien la réévaluation du système ISO 45001 pour l'ensemble de ses activités et sites de production nationaux, ainsi que pour ses activités dans 30 pays d'outre-mer.

Dans le domaine du bien-être public, ZTE a encore renforcé son système de service bénévole en 2025, avec plus de 20 000 employés bénévoles et plus de 600 programmes communautaires internationaux ayant été menés à bien au cours de l'année. Ces efforts ont bénéficié à plus d'un million de personnes dans le monde, soulignant la volonté de ZTE de construire une société plus inclusive et durable.

Consolider les bases en matière de conformité, renforcer la résilience de la gouvernance

ZTE construit et améliore en permanence son système de gouvernance du développement durable à trois niveaux (Stratégie, Prise de décision, Exécution) en traitant de manière proactive les risques émergents, afin de garantir une mise en œuvre constante de ses objectifs stratégiques. En 2025, l'entreprise a obtenu la certification ISO 22301:2019 Systèmes de management de la continuité d'activité, qui couvre cinq bases de fabrication et les principaux centres de recherche et développement.

ZTE considère la gouvernance de la conformité des données comme un élément important du cadre global de gouvernance de la conformité de l'entreprise. En 2025, parallèlement à la publication de sa version actualisée ZTE Privacy Protection White Paper (Livre blanc sur la protection de la vie privée), ZTE a obtenu la certification ePrivacyseal Global de l'UE pour cinq de ses principaux produits multimédias et de réseau fixe, renforçant ainsi ses normes de protection des données de niveau mondial.

Les efforts de ZTE en matière d'ESG continuent d'être salués dans le monde entier. En 2025, l'entreprise a été classée par Sustainalytics comme « à faible risque ESG » pour la quatrième année consécutive, a été incluse dans le 2025 Fortune China ESG Impact List pour la quatrième année, a reçu le « Excellence in Practice Award » (Prix de l'excellence dans la pratique) décerné par l'Association for Talent Development (ATD) pour la sixième année consécutive, et a de nouveau figuré dans l'annuaire S&P Global Sustainability Yearbook (China Edition) 2025 sur le site.

À l'avenir, ZTE continuera de miser sur son savoir-faire en matière de R&D, d'innovation et de commercialisation de technologies fondamentales, en soutenant activement la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et en conduisant la société vers un avenir plus efficace, plus vert, plus intelligent et plus inclusif.

Télécharger le rapport 2025 sur le développement durable de ZTE ici :https://www.zte.com.cn/content/dam/zte-site/investorrelations/en_announcement/ZTE_Sustainability_Report_2025_en0519.pdf

Pour en savoir plus, visitez le site Web de ZTE consacré au développement durable : https://www.zte.com.cn/global/about/sustainability.html

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SOURCE ZTE Corporation