La tablette nubia Pad 3D II a été entièrement améliorée en termes de performance, d'expérience et d'écosystème, façonnant le summum de l'expérience 3D sans lunettes

Grâce à la technologie Neovision 3D Anytime, qui prend en charge la conversion en temps réel du contenu 2D en 3D, la tablette nubia Pad 3D II peut montrer des effets 3D époustouflants à tout moment

BARCELONE, Espagne, le 28 févr. 2024 /CNW/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), chef de file mondial des solutions de technologies de l'information et des communications, a récemment présenté plusieurs terminaux innovants lors du salon MWC 2024 à Barcelone. En tant que développeur de technologie 3D de premier plan, ZTE a lancé la première tablette 3D sans lunettes alimentée par la 5G et l'IA, la nubia Pad 3D II. Cet appareil remarquable offre aux consommateurs une expérience 3D vraiment immersive, sans lunettes, et continue d'apporter des solutions 3D novatrices pour diverses industries, s'adaptant à des scénarios différenciés grâce à des avancées technologiques révolutionnaires et à une intégration profonde de la 5G et de l'IA.

Expérience visuelle 3D améliorée et accessible

Rehaussée d'un moteur de traitement d'intelligence artificielle, la nubia Pad 3D II de deuxième génération se distingue par la technologie d'affichage 3D entièrement améliorée, qui permet aux utilisateurs de profiter d'une expérience 3D sans lunettes unique, et ce, en tout temps et partout. Dotée de lentilles à cristaux liquides uniques et d'algorithmes de traitement d'image intégrés, la tablette offre des images 3D avec un réalisme amélioré et un éclat naturel. Par rapport à la première génération, cette tablette a obtenu une augmentation de 80 % de la résolution 3D et une augmentation de 100 % de la luminosité 3D, grâce à l'optimisation complète de la diaphonie 3D, de la couleur 3D et de l'efficacité énergétique 3D, améliorant ainsi l'expérience visuelle 3D des utilisateurs.

La nubia Pad 3D II a également réalisé des avancées significatives dans les algorithmes d'IA. Équipée d'un moteur de suivi oculaire IA utilisant des capteurs visuels à haute vitesse et des algorithmes de détection des yeux, la tablette améliore grandement la vitesse de réponse et permet de positionner avec précision les yeux des utilisateurs en temps réel, fournissant l'image 3D directement pour une expérience d'affichage 3D plus naturelle et réaliste. Avec un angle de vision ultra-large de 86 degrés, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience 3D impeccable dans presque toutes les directions.

Conversion gratuite de la 2D à la 3D possible avec la technologie Neovision 3D Anytime

Une autre percée innovante de la nubia Pad 3D II est l'adoption de la technologie Neovision 3D Anytime, qui prend en charge une puissante conversion en temps réel du contenu 2D en 3D, offrant aux utilisateurs un festin visuel sans pareil basé sur des algorithmes avancés d'apprentissage en profondeur du réseau neuronal de l'IA. En un simple clic, diverses formes de contenu bidimensionnel, y compris des images, des jeux, des vidéos ou des supports de diffusion en continu, peuvent être instantanément transformées en éléments visuels 3D sans lunettes, présentant des effets 3D époustouflants sur la tablette.

L'adaptabilité complète du contenu de la nubia Pad 3D II garantit des images 3D parfaites pour le paysage et le portrait, plongeant les utilisateurs dans un univers 3D numérique sans fin et le charme infini du divertissement 3D. Cette technologie innovante élargit non seulement l'éventail de contenus 3D disponibles, mais permet également à chaque utilisateur de profiter facilement d'une expérience visuelle 3D personnalisée.

Contenu 3D amélioré pour enrichir l'expérience multiécran polyvalente

Au-delà des performances d'affichage exceptionnelles de la nubia Pad 3D II, son large support pour le contenu et la création 3D est tout aussi visible. Par rapport à la génération précédente, la tablette nubia Pad 3D II a mis à niveau son système de double caméra biomimétique de l'œil humain pour le remplacer par la « Super Biomimetic Eye », qui présente une nouvelle génération de moteur d'intelligence artificielle. Cette technologie innovante élargit l'échelle du tournage 3D, ce qui se traduit par une augmentation de 2,5 fois de la portée de tournage 3D optimale. Que vous preniez des photos 3D, des vidéos ou produisiez du matériel promotionnel 3D, la nubia Pad 3D II offre aux utilisateurs un espace créatif plus vaste, permettant une production de contenu 3D facile et de haute qualité.

De plus, la nubia Pad 3D II récemment lancée prend en charge la collaboration multiécran 3D de l'IA. Avec un téléphone intelligent ZTE, les utilisateurs peuvent acheminer les interfaces des applications vers la tablette sans fil, ce qui leur permet de voir, de toucher et de contrôler le contenu de ces applications en 3D. De plus, tout appareil compatible avec Miracast peut projeter l'affichage sur cette tablette pour une visualisation 3D sans fil. La nubia Pad 3D II dispose d'une fonction d'aperçu à écran croisé rapide, qui permet aux utilisateurs de glisser-déposer des fichiers de modèles 3D créés sur un ordinateur portable directement sur la tablette pour des vues préliminaires 3D, offrant une expérience de collaboration 3D plus immersive.

Configuration phare haut de gamme, 5G pour l'expérience 3D

En ce qui concerne la performance, la nubia Pad 3D II est équipée d'une combinaison phare de haut niveau du jeu de puces Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2 + UFS4.0 + LPDDR5X, offrant jusqu'à 512 Go de stockage, pour une puissance de calcul immense et une performance robuste. Une batterie grande capacité de 1 000 mA et une combinaison de charge rapide de 66 W offrent également une durée de vie prolongée, ce qui atténue efficacement l'anxiété des utilisateurs. La nubia Pad 3D II est dotée d'un grand écran de 12,1 pouces et 2,5 K, offrant une résolution de 2560*1600 et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Complétée par quatre haut-parleurs symétriques pour réaliser les effets sonores 3D immersifs DTS:X® Ultra, en plus de la réduction du bruit à double micro et des haut-parleurs 1W à pleine fréquence, la tablette offre une expérience audiovisuelle puissante et incroyable.

La nubia Pad 3D II intègre notamment de manière innovante la technologie 5G. S'appuyant sur la technologie de pointe de ZTE dans le domaine de la 5G, la nubia Pad 3D II prend en charge les bandes 5G classiques, qui peuvent couvrir la plupart des pays du monde, offrant aux utilisateurs une expérience connectée plus fluide et sans soucis.

China Mobile a participé au lancement conjoint de la nubia Pad 3D II lors de l'événement. Cui Fang, expert de China Mobile, a déclaré : « China Mobile continuera de collaborer avec ZTE pour explorer les applications étendues de la technologie 3D sans lunettes et des produits terminaux pertinents, et pour connecter le monde réel au monde virtuel, dans le but d'offrir plus de surprises et de commodité au consommateur. Notre étroite collaboration nous permettra de réaliser des percées technologiques et de favoriser le développement de l'industrie, ouvrant ainsi la voie à un avenir meilleur dans l'industrie. »

Ni Fei, vice-président principal de ZTE et président de ZTE Mobile Devices, a déclaré : « Au cours des dernières années, ZTE a investi activement dans la recherche et le développement pour la technologie et l'écosystème 3D sans lunettes. La nubia Pad 3D II est la première tablette à intégrer la 5G et l'IA dans l'industrie, ayant réalisé des progrès importants dans les effets visuels 3D et la technologie Neovision 3D Anytime. Dans la vague de la 5G, ZTE collabore étroitement avec China Mobile et tous ses partenaires pour établir un écosystème 3D complet, permettant ainsi à un plus grand nombre de consommateurs de profiter du charme de la 3D. »

Au fur et à mesure que la technologie progresse, la 3D sans lunettes, connue pour ses excellents effets d'affichage et son expérience immersive, est devenue une tendance inévitable. Au-delà des mises à jour de produits, ZTE reste déterminé à explorer des solutions 3D novatrices pour diverses industries, y compris les soins de santé, l'éducation, le secteur audiovisuel, la diffusion en direct, la vidéoconférence, le tourisme culturel et les présentoirs publicitaires, créant ainsi un écosystème 3D polyvalent sans lunettes de pointe.

Pour en savoir plus, visitez le kiosque ZTE (3F30, Hall 3, Fira Gran Via) au salon MWC 2024 à Barcelone, ou consultez le site https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc24.html

À PROPOS DE ZTE :

ZTE contribue à relier le monde à l'innovation continue pour un avenir meilleur. L'entreprise offre des technologies novatrices et des solutions intégrées. Son portefeuille couvre toutes les gammes de services, comme le sans-fil, les services filaires, les appareils et les télécommunications professionnelles. Au service de plus d'un quart de la population mondiale, ZTE se consacre à la création d'un écosystème numérique intelligent, ainsi qu'à la connectivité et à la confiance partout dans le monde. ZTE est cotée à la Bourse de Hong Kong et à la Bourse de Shenzhen. www.zte.com.cn/global

SUIVEZ-NOUS SUR :

Facebook www.facebook.com/ZTECorp

Twitter www.twitter.com/ZTEPress

LinkedIn www.linkedin.com/company/zte

YouTube www.youtube.com/@ZTECorporation

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS DES MÉDIAS :

ZTE Corporation

Communications

Courriel : [email protected]

SOURCE ZTE Corporation