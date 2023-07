ZTE aide Tang West Market Group à remporter le prestigieux prix 5G Industry Challenge lors des GSMA Asia Mobile Awards

Le projet culturel et artistique pour le métavers du Tang West Market Group représente une importante pratique innovante du Tang West Market Group, de China Mobile et de ZTE Corporation visant à exploiter la 5G pour renforcer la culture numérique et établir des modèles économiques durables.

En construisant une plateforme culturelle et artistique pour le métavers et une plateforme transactionnelle, cette initiative favorise la transition de Tang West Market Group des industries culturelles traditionnelles vers le domaine de la culture numérique.

SHANGHAI, 30 juin 2023 /CNW/ -- ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), un chef de file mondial des solutions de technologies de l'information et des communications, a annoncé la réussite du projet culturel et artistique pour le métavers de Tang West Market Group. Créé grâce à un effort de collaboration entre ZTE Corporation, Tang West Market Group, China Mobile Communications Group Shaanxi Co. Ltd., China Mobile Cloud, Hainan International Culture and Artwork Exchange, et le comité des musées non gouvernementaux de la Chinese Museums Association, le projet a été récompensé par le prestigieux prix 5G Industry Challenge Award à l'occasion de l'édition 2023 des Asia Mobile Awards (AMO) de GSMA qui a eu lieu pendant le salon MWC de Shanghai.

Les Asia Mobile Awards (AMO) de GSMA, créés en 2006, sont très appréciés au sein de l'industrie asiatique des télécommunications. Le prix 5G Industry Challenge Award vise à rendre hommage aux modèles économiques durables et à mettre en valeur le pouvoir de transformation de la 5G dans la révolution des industries, contribuant ainsi à un avenir meilleur.

S'appuyant sur la chaîne industrielle culturelle raffinée de Tang West Market Group et la vaste expérience de China Mobile Shaanxi Branch et de ZTE Corporation dans les domaines de la 5G + réalité étendue et de la vidéo, Tang West Market Group, en collaboration avec ses partenaires, est le fer de lance de l'exploration de l'innovation numérique culturelle. Ceux-ci se consacrent à la création de la plateforme culturelle et artistique pour le métavers de Tang West Market Group, une entreprise visionnaire qui cherche à forger de nouveaux paradigmes, explorer des territoires inexplorés et réaliser des percées révolutionnaires dans le développement d'industries culturelles uniques.

En construisant une plateforme culturelle et artistique pour le métavers et une plateforme transactionnelle, cette initiative favorise la transition de Tang West Market Group des industries culturelles traditionnelles vers le domaine de la culture numérique. Exploitant des technologies de pointe comme la 5G, la réalité étendue, la vidéo, l'informatique en nuage et vSTB, le projet met en place une infrastructure numérique pour la mise en valeur des artéfacts numériques et des œuvres d'art culturelles et les interactions avec ceux-ci, connue sous le nom de « Art Realm ». En outre, grâce aux prouesses de la 5G, de la chaîne de blocs et de l'infonuagique, une plateforme de commerce d'art est créée, favorisant l'exposition d'œuvres d'art culturelles et les transactions en ligne. Tirant parti des ressources du Hainan International Culture and Artworks Exchange, cette initiative réalise la présentation concrète et la circulation des biens culturels numériques.

Le projet culturel et artistique pour le métavers du Tang West Market Group incarne une importante pratique innovante de Tang West Market Group, China Mobile et ZTE Corporation dans l'exploitation de la 5G pour renforcer la culture numérique et établir des modèles économiques durables.

En ce qui concerne l'avenir, ZTE Corporation continuera de collaborer avec ses partenaires de l'écosystème afin de stimuler l'exploration dans le domaine de la 5G + réalité étendue favorisant la numérisation culturelle. A travers la fusion « technologie + culture », l'entreprise vise à introduire davantage de services de numérisation culturelle, à enrichir la vie spirituelle et culturelle de gens et à promouvoir le développement durable et de qualité de l'industrie culturelle numérique.

SOURCE ZTE Corporation