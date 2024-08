CHANGSHA, Chine, 19 août 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée le 19 août, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 01157.HK), un chef de file mondial de la fabrication d'équipement de pointe, intensifie ses efforts pour soutenir les causes humanitaires dans le monde entier, le travail humanitaire à l'échelle mondiale et contribuer au bien-être des êtres humains grâce au pouvoir de la technologie.

L’équipe de soutien de Zoomlion a travaillé toute la nuit pour contribuer aux efforts de secours lors d’un glissement de terrain à Zixing, dans la province du Hunan, en Chine

Les humanitaires travaillent sans relâche pour sauver des vies et fournir des ressources essentielles dans les zones sinistrées, guidés par les principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. Partageant cet engagement, Zoomlion participe activement à des missions humanitaires dans le monde en prenant des mesures concrètes, en particulier pour aider les régions touchées par les catastrophes, promouvoir la coopération internationale et faire des dons financiers et techniques.

Du 28 juin au 3 août, Zoomlion a déployé son équipe de sauvetage d'urgence de 19 membres et trois véhicules de sauvetage spécialisés dans le drainage urgent de hauts volumes pour soutenir les opérations de secours aux victimes des inondations à Hunan, en Chine. L'équipe a travaillé jour et nuit pour accélérer les progrès en matière de drainage et de secours, ce qui a permis de gagner du temps à tout prix. Tout au long de la période de 37 jours, les véhicules de secours et de drainage d'urgence de Zoomlion ont fonctionné pendant près de 800 heures à pleine charge, sans défaillance, et ont drainé 2,084 millions de mètres cubes d'eau au total, ce qui a aidé les résidents à retrouver plus rapidement leur domicile.

À l'échelle mondiale, Zoomlion soutient également les missions de secours en cas de catastrophe avec de l'équipement professionnel et des équipes de sauvetage. Lors du tremblement de terre de 2023 en Turquie et en Syrie, Zoomlion a déployé 23 unités d'équipement et une équipe de sauvetage professionnelle qui ont permis de sauver plus de 30 personnes. Vers la fin de 2023, sa filiale en Turquie a visité des écoles primaires de la province de Hatay et a fourni de la papeterie, des manteaux d'hiver et des bottes aux élèves touchés par le séisme.

Zoomlion a également fait don d'équipement agricole au ministère de l'Agriculture de la République dominicaine pour promouvoir le développement agricole durable et a envoyé des techniciens pour former et soutenir les exploitants locaux et le personnel d'entretien.

Au cours des deux dernières décennies, Zoomlion a fait don de 34 millions de yuans (environ 4,68 millions de dollars américains) pour soutenir près de 10 000 étudiants dans des situations financières difficiles grâce au programme de bienfaisance « Love Changes Destiny ». À l'interne, Zoomlion a créé un fonds de secours spécial qui a soutenu un total de 10 727 employés et distribué 42,6 millions de yuans (environ 5,95 millions de dollars américains) en aide financière.

Les initiatives humanitaires mondiales de Zoomlion démontrent l'engagement de l'entreprise à contribuer au bien-être humain grâce au pouvoir de la science et de la technologie. La responsabilité sociale de l'entreprise repose non seulement sur le succès de l'entreprise, mais aussi sur la façon dont Zoomlion tire parti de sa technologie et de ses ressources pour aider les personnes dans le besoin.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2484435/Zoomlion_s_support_team_works_through_the_night_to_assist_with_landslide_disaster_relief_efforts_in.jpg

