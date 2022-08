Ces installations de référence visent à permettre à l'entreprise de devenir un chef de file dans la fabrication de nouveaux matériaux de construction à base de mortier mélangé à sec.

CHANGSHA, Chine, 16 août 2022 /CNW/ - En juillet de cette année, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion » 1157.HK) a lancé la production commerciale de son nouveau parc industriel de matériaux à Ji'an et la construction de deux usines phares de production de nouveaux matériaux dans le comté de Xiangyin et la ville de Chongqing, en Chine. Les progrès accomplis représentent une réalisation stratégique importante pour les nouvelles activités de Zoomlion qui s'inscrivent dans la feuille de route pour le mortier mélangé à sec, et un jalon dans le développement de l'entreprise au sein du secteur des matériaux.

Les activités de fabrication de nouveaux matériaux de Zoomlion se spécialisent dans la R-D et la production de mortiers mélangés à sec écologiques, économes en énergie et à haut rendement, offrant des solutions intégrées allant de la formulation, de la production et de la logistique à la construction et au service.

« Ces dernières années, le besoin de projets de construction intelligents, respectueux de l'environnement et de haute résistance s'est accru, ce qui représente une occasion en or pour les marchés des nouveaux matériaux de construction. Zoomlion possède de solides avantages en matière de technologie, de produits et de chaînes d'approvisionnement pour la fabrication des nouveaux matériaux, a déclaré Peiliang Chen, vice-président de Zoomlion et directeur général de Zoomlion New Material Technology.

Nous possédons plus de 3 000 formules et techniques de matériaux de construction et avons conçu un système composé de cinq grandes catégories de produits. Nous comptons aussi sur une chaîne d'approvisionnement complète qui comprend une chaîne de production intelligente, de nouveaux matériaux de construction, du nouveau matériel et de nouvelles méthodes de construction », a ajouté M. Chen.

À l'heure actuelle, le Zoomlion New Material Industry Park (situé à Ji'an) a lancé une chaîne de production de mortier mélangé à sec RMAS4000 qui produit principalement du mortier préfabriqué et du mortier léger pour la construction mécanisée. Dans un avenir proche, l'entreprise souhaite investir davantage dans des chaînes de production de mortiers spéciaux haut de gamme, comme le KMA et le MTA, en fonction de la demande du marché.

Son nouveau projet d'usine de matériaux à Xiangyin prévoit la construction de 37 000 mètres carrés d'installations de production qui, à terme, constitueront la base de fabrication la plus grande et la plus automatisée pour les nouveaux matériaux durables. L'entreprise construit également une nouvelle usine phare de matériaux à Chongqing, dans le but d'atteindre une capacité de production annuelle de 800 000 tonnes de mortier mélangé à sec, avec une valeur prévisionnelle annuelle de 800 millions de yuans (118 millions de dollars).

« Au cours des dernières années, Zoomlion a mis l'accent sur l'expansion au-delà de ses activités principales pour établir trois grands secteurs : les machines de construction, les machines agricoles intelligentes et l'agriculture intelligente, et les nouveaux matériaux de construction. Notre plan d'affaires diversifié a permis de libérer le potentiel de l'entreprise et de stimuler sa croissance », a déclaré M. Chen.

