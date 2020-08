Zoomlion se bat en première ligne contre les inondations catastrophiques en Chine

« Le lavage est un gros problème pour nous afin de maintenir l'hygiène personnelle et de prévenir les maladies dans ce campement temporaire. Nous remercions Zoomlion pour l'aide apportée si rapidement », a déclaré Wang, un résident local.

« La propreté et la désinfection des vêtements contribuent à prévenir efficacement les risques sanitaires liés aux inondations. Nous pouvons maintenant offrir des services de lavage à 600 à 700 personnes par jour », a déclaré Ren Fang, ingénieur de service de Zoomlion. « En cette période difficile, alors que les personnes luttant contre les inondations et les équipes de secours travaillent pendant de longues heures pour protéger la vie des habitants et que de nombreuses victimes ont été gravement touchées et doivent quitter leur domicile, nous souhaitons construire un environnement propre et sain », a ajouté Ren.

Le grand camion de lavage de Zoomlion est conçu pour les scénarios de sauvetage d'urgence, avec une forte capacité de travail et une conception ultra-silencieuse. Il peut laver et sécher jusqu'à 100 kg de vêtements en une seule opération d'une heure environ et peut nettoyer divers types de vêtements, y compris les vêtements de sauvetage, à l'aide d'une commande à un seul bouton.

Zoomlion a également participé à deux exercices de lutte contre les inondations de « construction de routes et de ponts temporaires » et de « prévention contre les ruptures de barrages » dans la province de Hunan avec 20 équipements haut de gamme, dont des camions de construction de ponts de secours provisoires, des excavatrices, des bouteurs et des camions-bennes miniers, ainsi qu'une équipe de sauvetage de plus de 50 personnes.

« Nous pensons que la valeur de notre entreprise émane de la société, et c'est pourquoi nous assumons activement nos responsabilités sociales », a déclaré Li Jiangtao, président de l'association de salariés de Zoomlion. « Nous continuerons à développer une gamme d'équipements de sauvetage d'urgence de pointe et une équipe professionnelle de sauvetage d'urgence afin de créer davantage de valeur pour la société », a ajouté M. Wang.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (1157.HK) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme qui intègre des machines d'ingénierie, des machines agricoles et des services financiers. À l'heure actuelle, l'entreprise commercialise plus de 600 produits de pointe provenant de 55 gammes de produits couvrant dix grandes catégories.

