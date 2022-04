CHANGSHA, Chine, 4 avril 2022 /CNW/ - Le 30 mars, Zoomlion a publié son rapport annuel de 2021. La société a enregistré des revenus d'exploitation de 67,131 milliards de yuans, soit une hausse de 3,11 % par rapport à l'année précédente. Les segments émergents comme les machines de travail en hauteur, les machines de terrassement, les nouveaux matériaux de construction, les machines agricoles et l'agriculture intelligente ont contribué à plus de 20 % des revenus de la société, soit une augmentation de près de 6 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.

Au cours des dernières années, Zoomlion a axé son plan d'affaires sur trois grands segments : les machines de construction, les nouveaux matériaux de construction et les machines agricoles et l'agriculture intelligente. Le rapport annuel indique que Zoomlion a continué de stabiliser et d'améliorer le segment des machines de construction en 2021. La société a en effet enregistré un chiffre d'affaires annuel de 63,523 milliards de yuans à cet égard, soit une hausse de 3,49 % par rapport à l'année précédente. Les trois grands produits que sont les machines à béton, les machines de levage du secteur de l'ingénierie et les machines de levage du secteur de la construction ont poursuivi leur croissance et maintenu leur position concurrentielle sur le marché.

Le chiffre d'affaires découlant des machines de terrassement, l'un des segments émergents de Zoomlion, a augmenté de plus de 21 % par rapport à la même période l'année précédente. Les volumes des ventes de produits d'excavation de moyenne et de grande taille, dont la rentabilité est relativement bonne, ont enregistré une croissance substantielle, et leur part de marché globale a augmenté de façon constante.

En ce qui concerne les machines de travail en hauteur, les ventes de Zoomlion se sont élevées à 3,351 milliards de yuans en 2021, soit une augmentation impressionnante de 310,76 % par rapport à l'année précédente. À l'heure actuelle, les machines de travail en hauteur s'inscrivent dans toute la gamme des produits de 4 à 68 mètres, faisant de Zoomlion le fabricant d'équipement de travail en hauteur offrant les modèles les plus complets en Chine. La société, également présente dans 58 pays et régions sur cinq continents, a par ailleurs obtenu de bons résultats sur les marchés étrangers, y compris les marchés haut de gamme comme l'Europe et les États-Unis.

En 2021, la commercialisation de machines agricoles intelligentes alimentées par l'intelligence artificielle a accéléré son évolution, et la fiabilité des machines servant à la récolte et des machines motorisées a été entièrement revue. La part de marché des machines à blé, des sécheuses, des rotoculteurs, des presses à fourrage et des lance-riz est demeurée à l'avant-garde de l'industrie en Chine.

Le secteur des nouveaux matériaux de construction de Zoomlion a été pleinement déployé. Le secteur de la machinerie pour le mortier mélangé à sec a connu une croissance stable, ce qui lui a permis de se tailler une place de choix parmi les rares qui se sont démarqués sur le marché national.

Zoomlion diversifiera davantage ses activités, accélérera la croissance des marchés émergents et accroîtra sa part des marchés encore peu explorés.

SOURCE Zoomlion

