L'accélération d'efforts de collaboration et de partenariats internationaux propulse l'entreprise vers un développement durable de qualité

CHANGSHA, Chine, 14 octobre 2023 /CNW/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK), un leader mondial dans la fabrication d'équipements haut de gamme, accélère sa stratégie de localisation sur les marchés étrangers et renforce sa coopération avec différents partenaires mondiaux pour stimuler le développement de ses affaires internationales. Dans le but d'améliorer les efforts de collaboration, Zhan Chunxin, président et chef de la direction de Zoomlion, a récemment visité les filiales de Zoomlion en Indonésie et dans la région du Golfe du Moyen-Orient, ainsi que CIFA, en Italie, et m-tec, RABE et Wilbert en Allemagne.

Zhan Chunxin, président et chef de la direction de Zoomlion, a souligné le 31e anniversaire de l’entreprise en compagnie du personnel de m-tec, en Allemagne (PRNewsfoto/Zoomlion)

Zoomlion est en plein essor au sein des marchés étrangers. En 2022, le chiffre d'affaires total de Zoomlion sur les marchés étrangers était de 9,992 milliards de yuans (1,37 milliard de dollars), ce qui représente une croissance annuelle de 72,6 %. Cet élan s'est poursuivi en 2023, avec une hausse du chiffre d'affaires de 115 % au premier semestre par rapport à l'année précédente.

Les fusions et acquisitions représentent une stratégie essentielle pour Zoomlion au sein des marchés étrangers. En renforçant la coordination avec ses filiales à l'étranger, Zoomlion a favorisé une coopération avantageuse pour tous. L'entreprise a élargi son développement international en renforçant ses assises manufacturières à l'étranger.

Fondée en 1928, CIFA est l'un des principaux fabricants mondiaux de machinerie pour le béton. Zoomlion a acquis CIFA en 2008, intégrant ses ressources pour obtenir des résultats dans les domaines de la technologie et de la production du béton. À la suite de l'aménagement intégral de Zoomlion, CIFA a étendu ses activités dans des domaines comme les appareils de levage, les véhicules industriels, les plateformes élévatrices, etc. Cela a considérablement amélioré la capacité concurrentielle de CIFA au sein des marchés mondiaux.

Zoomlion transforme son modèle d'affaires à l'étranger, en combinant des perspectives mondiales à des stratégies locales. L'entreprise compte aujourd'hui 30 centres opérationnels à l'échelle mondiale. Depuis sa création en 2007, sa filiale aux Émirats arabes unis est devenue une plateforme centrale supervisant l'administration, l'entreposage, les pièces, le service et la logistique au Moyen-Orient. Le rôle central de cette dernière est évident, les ventes ayant augmenté de plus de 200 % au premier semestre de 2023 aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite par rapport à l'année précédente.

Zoomlion soutient également le développement durable de l'industrie agricole dans le Sud-Est asiatique. En septembre, l'entreprise s'est associée au ministère de l'Agriculture du Laos pour renforcer la collaboration technologique, établir des normes relatives à la machinerie au Laos, et a collaboré avec PT Java Seed Indonesia pour établir une installation de production de machinerie agricole de pointe en Indonésie.

Le 28 septembre, au moment où Zoomlion célébrait son 31e anniversaire, le président Zhan Chunxin a visité les installations de m-tec en Allemagne et a souligné le parcours du groupe, qui favorise des progrès novateurs sur la scène internationale depuis 30 ans.

« Le parcours constant et de haute qualité de Zoomlion vers l'innovation, l'ouverture et la croissance mondiale témoigne du dévouement de toute notre équipe », a déclaré Zhan Chunxin. « À mesure que nous progressons sur le plan stratégique mondial et que nous construisons les trois principaux secteurs de l'industrie, soit la machinerie de construction, la machinerie agricole et l'agriculture intelligente, ainsi que les nouveaux matériaux de construction, nous visons à ce que nos activités à l'étranger représentent plus de 50 % de l'ensemble de nos activités. Comme toujours, nous demeurons déterminés à soutenir nos filiales internationales », a ajouté Zhan Chunxin.

