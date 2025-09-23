L'entreprise fait don de plus de 280 000 USD en 2025, les contributions totales dépassant les 5,3 millions USD

CHANGSHA, Chine, 24 septembre 2025 /CNW/ - À la suite de la récente Journée internationale de la charité, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion", 1157.HK) a réaffirmé son engagement de longue date en faveur de la responsabilité sociale en faisant don de 2 millions RMB (environ 280 000 USD) à l'initiative de bourses "Love Changes Destiny" de cette année.

Depuis son lancement en 2003, le programme s'est poursuivi pendant 23 années consécutives, les dons cumulés dépassant maintenant les 38 millions RMB (environ 5,3 millions de dollars américains), offrant un soutien essentiel à des centaines de milliers d'étudiants pour poursuivre leurs études. Cet effort durable souligne la responsabilité de Zoomlion dans son marché d'origine tout en reflétant l'engagement plus large de l'entreprise envers le développement communautaire partout dans le monde.

La cérémonie "Love Changes Destiny" de 2025 a eu lieu à Changsha, réunissant des représentants du gouvernement, d'organismes de bienfaisance et d'entreprises pour soutenir les élèves dans le besoin. Les participants ont entendu des témoignages de bénéficiaires qui ont expliqué comment le programme les a incités à persévérer et à contribuer en retour à la société. Zoomlion a également versé 800 000 RMB supplémentaires par l'entremise de la Hunan Charity Federation pour aider des étudiants issus de minorités ethniques dans les régions rurales, renforçant ainsi l'accent mis par l'entreprise sur le développement inclusif.

Au cours de plus de deux décennies, le programme a permis de recueillir des milliards de yuans et de soutenir près de 255 000 étudiants. Zoomlion a été reconnu comme un contributeur clé et a reçu de grands prix nationaux de bienfaisance.

Le dévouement de Zoomlion envers la responsabilité sociale s'étend bien au-delà des frontières chinoises. Au Vietnam, l'entreprise a soutenu le relèvement après une catastrophe dans le comté de Bac Ha à la suite du typhon Yagi en 2024 en faisant don de fournitures essentielles et en contribuant à la reconstruction d'infrastructures dans des villages des hautes terres. Aux Philippines, sa filiale locale a récemment organisé un événement caritatif à l'orphelinat Rehoboth Sampaloc, dans la province de Rizal, livrant de la nourriture, des articles de puériculture et des jouets à 27 enfants. L'entreprise a également participé à des projets de coopération agricole dans des pays comme le Cambodge, le Laos et la République dominicaine, fournissant des équipements et des formations pour soutenir la modernisation et le développement durable.

Zoomlion combine l'action locale à la responsabilité mondiale, associant sa croissance en tant que fabricant d'équipements de premier plan à des contributions à long terme à l'éducation, à l'aide aux sinistrés et aux avancées agricoles. Au fur et à mesure que l'entreprise étend sa présence mondiale, elle demeure engagée dans des initiatives qui favorisent la résilience des communautés et le développement durable, démontrant que la responsabilité d'entreprise et la citoyenneté mondiale sont au cœur de sa vision à long terme.

