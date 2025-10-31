CHANGSHA, Chine, 31 octobre 2025 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion »; 1157.HK) célèbre la Journée mondiale des villes 2025 par son soutien continu au développement urbain durable, au transport interconnecté et aux villes intelligentes du futur. Grâce à sa participation continue à des projets de construction emblématiques, l'entreprise contribue à accélérer la transition mondiale vers un mode de vie urbain plus inclusif et axé sur la technologie.

Les grues à tour Zoomlion soutiennent la construction d'un complexe de gratte-ciel dans la Nouvelle Ville d’Alamein, en Égypte

L'urbanisation est devenue l'une des tendances mondiales marquantes de notre époque. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes, un chiffre qui devrait atteindre près de 70 % d'ici 2050. Cette croissance rapide s'accompagne de défis communs tels que la congestion du trafic, le vieillissement des infrastructures et la nécessité d'un développement durable. Conformément au thème de la Journée mondiale des villes 2025 des Nations unies, « Des villes intelligentes centrées sur les personnes », Zoomlion apporte sa contribution non seulement par le biais de la technologie et de l'ingénierie, mais aussi par des approches intégrées et centrées sur l'humain en matière de développement urbain.

Au Moyen-Orient, Zoomlion contribue à l'urbanisation moderne de l'Arabie saoudite en participant au projet Quadrilateral City et au projet Mukaab à Riyad, l'un des bâtiments à température contrôlée les plus hauts au monde. Son appareil de forage rotatif ZR420GW s'attaque à des fondations profondes en roche dure, avec le soutien d'ingénieurs sur place, de conseils d'experts, d'un approvisionnement dédié en pièces détachées et d'une équipe d'intervention rapide. La société fournit également un soutien en matière d'infrastructures pour la nouvelle ville de NEOM, où les équipes de service locales de Zoomlion fournissent une assistance technique et un soutien en matière de pièces détachées en temps réel.

En Afrique, Zoomlion a contribué à la construction de la nouvelle ville d'Alamein en Égypte, qui abrite la plus haute tour résidentielle entièrement en béton d'Afrique, et a également participé à la construction de la nouvelle capitale administrative du pays. La présence de l'entreprise s'étend encore davantage en Afrique grâce à sa contribution au pont de Rosso reliant le Sénégal et la Mauritanie, à la construction d'un stade au Tchad et à un site phare pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030 au Maroc. Ces projets sont soutenus par la main-d'œuvre régionale croissante de Zoomlion, dont plus de 90 % des 300 employés basés en Afrique sont recrutés localement.

En Asie, les foreuses de Zoomlion contribuent à la construction de l'autoroute Pan-Borneo en Malaisie, un important corridor de transport régional créé pour améliorer la connectivité entre les zones urbaines et rurales. Dans l'est de la Chine, la foreuse à caisson complet de l'entreprise, la plus grande du genre au monde, fait avancer le projet d'approvisionnement en eau potable de la rivière Suzhou Xitang, une initiative essentielle pour améliorer la sécurité hydrique et la résilience environnementale urbaine.

Les efforts de Zoomlion vont au-delà de l'ingénierie et témoignent d'un engagement durable en faveur de la construction de villes plus agréables à vivre. Alors que le monde s'oriente vers les villes intelligentes, Zoomlion reste attachée à l'innovation et à la collaboration locale, ainsi qu'à une pratique à long terme qui autonomise les communautés et soutient la transformation urbaine durable.

